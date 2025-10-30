粿粿、王子捲婚外情！狗仔爆料「西洋出軌團有兩對」：最佳掩護組

粿粿遭控與王子婚外情。（圖／翻攝自粿粿臉書）





前中信兄弟啦啦隊成員粿粿（江瑋琳）與范姜彥豐結婚3年，昨（29）日男方突然發聲控訴她婚內出軌「王子」邱勝翊，女方雖發文否認，但王子則承認「超過了朋友間應有的界線」；話題持續延燒，資深狗仔葛斯齊今日加碼爆料「西洋出軌團」不只有一對，引爆熱議。

范姜彥豐昨日在社群發影片，並標記粿粿與王子的帳號，首度回應婚變傳聞：「你們一定覺得偽裝成朋友的樣子，越大膽就越安全，而且還永遠不會被發現吧？身邊知情的幫你們隱瞞，不知情的被你們利用，我的信任和真心被狠狠踐踏，最終成了戴著綠帽的小丑。」

「美國行」疑似為這對夫妻感情生變的開端，同行的圈內好友還有晏柔中、楊孟霖、王品澔、簡廷芮、胡釋安等人，范姜彥豐退追王品澔和同為人妻的簡廷芮社群帳號，被眼尖的網友們發現，直指一起出團的藝人當中有共犯。

葛斯齊今日在臉書發文，意有所指爆料：「『西洋出軌團』重點不是一對，而是兩對，堪稱最佳掩護組！藝人時常用假戲真做，假借工作之名，行私慾之實，魚目混珠的手段真的已經過時，這套在大陸看多了。」影評人李光爵在貼文留言「有人不會當兵只會當小王」，葛斯齊則回：「我驚訝的是，此事件被爆出軌女是與另一女經過沙盤推演。」



