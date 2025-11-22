粿粿、王子浴室親密合照遭打臉！知情人士曝內幕
男星范姜彥豐日前指控妻子粿粿婚內出軌王子，粿粿也拍片反擊，雖承認出軌，但也反控范姜曾向她索討高額離婚費。近日網路又流出一張疑似粿粿與王子在浴室的大尺度裸照，引發外界揣測可能遭針孔偷拍。對此，知情人士也出面作出回應。
范姜彥豐在發出的爆料影片中指出，粿粿與王子兩人在他掌握出軌證據的情況下，仍未展現任何誠意或悔意。王子隨後也發文回應，承認與粿粿的關係，但強調自己並非破壞家庭的人，他表示，這段關係是在得知粿粿正進行離婚協商後，才逐漸過度關心，進而與產生「超越了朋友間的界線」。
王子和粿粿事件不斷延燒，網友一度瘋傳疑似兩人的親密照，並指出照片背景疑似與粿粿過去在IG上貼出的浴室裝潢相符，而王子疑似裸上身擁抱粿粿，畫面相當曖昧，一度引發網友熱烈討論與關注。
根據《三立新聞網》報導，知情人士出面否認，強調網路流傳的照片絕非真實。他表示，情況並非外界所想像。若真有關鍵影像，其取得方式會更直接、場景也會更具關聯性，絕不會與浴室或櫥櫃有關。他也呼籲，外界不應輕信目前流傳的照片。
在與粿粿爆發婚變後，范姜彥豐近日也透過社群更新近況。他分享潛水畫面，並寫下「期許自己對於未知能不忘熱忱和初心」。畫面中可見他比以往消瘦不少，但文字間透露出努力調適心情的態度，「自律和善良都是一種選擇，拾起碎片、面對現實，努力修補」。他也表示，自己剛順利取得自由潛水A1證照，並趁空體驗了一日自潛。
