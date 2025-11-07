粿粿、王子爆不倫仍願和解！她揭「高人指點」內幕：證據太恐怖

廣告小妹揭粿粿、王子願意和解內幕。（圖／翻攝自粿粿IG）





男星范姜彥豐日前開撕妻子粿粿（江瑋琳）和王子（邱勝翊）婚外情，雙方也坦認「有踰矩行為」，范姜彥豐向2人求償1600萬，王子也二度發佈聲明表示願意分期償還，最終協商破局，對此，廣告小妹也在社群平台分析，事件爆發後雙方還願意談和解，恐怕是范姜彥豐手上「證據很恐怖」或有高人指點。

廣告小妹在臉書發文表示，「王子的道歉聲明我還是挺意外的」，她提及小三及小王因為擔心事情暴露，通常都會在事件曝光前展現滿滿誠意，不過這次范姜彥豐與粿粿及王子的情況卻不同，雙方在鬧得人盡皆知都還願意談和解金。

對此，廣告小妹也猜測原因可能是「對方手上證據很恐怖不可曝光，要嘛王子受高人指點打感人牌」。至於兩人之後的發展，廣告小妹則直言，「王子的演藝事業能否繼續我不知道，但是粿粿應該已經走到了盡頭。」並真心祝願他們能夠盡快達成和解。

事實上，在范姜彥豐爆出粿粿與王子不倫戀後，王子4日也二單位公開發布道歉聲明，強調「錯就是錯沒有任何理由跟藉口」，並表示願意分期支付賠償金，無奈雙方共識不同，「我知道犯錯就要付出代價，這是我應得的，所有的責難我都不會逃避，也會與粿粿共同誠實面對並解決問題」，並再次向外界致歉。



