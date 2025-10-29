粿粿、王子爆不倫！網瘋猜范姜彥豐找徵信社「求償3000萬」 他曝多條線索：女方毫不尊重老公

[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導

藝人范姜彥豐今（29）日發布影片痛心指控妻子粿粿（江瑋琳）婚內出軌王子（邱勝翊），消息震動演藝圈與社會大眾，也讓網友瘋狂尋找粿粿與王子互動間的蛛絲馬跡。有網友挖出網紅丹妮婊姐的Podcast節目片段，發現來賓徵信社執行長謝智博講述的案例，疑似就是三名當事人的三角關係，也讓范姜彥豐與粿粿的離婚談判內容浮上檯面。

范姜彥豐今早錄影痛訴遭粿粿婚內出軌，對象則是王子邱勝翊。（圖／翻攝自IG）

謝智博曾在9月初受邀丹妮婊姐主持的Podcast節目《婊姐必請》，在節目中表示，當時手上有個案子，牽涉三方都是知名演藝人員，男方被老婆出軌。謝智博指出，當事人最害怕談判過程被對方用來做文章、被拿來攻擊演藝生涯，而該案件對方一定會發動輿論戰，例如說當事人死要錢、賺錢比老婆少等等。

徵信業者謝智博在丹妮婊姐的節目中透露疑似粿粿和范姜彥豐的案件。（圖／翻攝自Soundon）

對於女方出軌的「小王」線索，謝智博則透露，這名男性形象很健康，弟弟也很陽光，都長得很帥；且8月在中國開演唱會，9月則要在中國拍戲。所以當事人透過剩餘財產分配跟侵害配偶權的訴訟，有望從80萬談到3000多萬的鉅額賠償。謝智博也直言，由於「老婆對男方毫無尊重可言」，因此確定會離婚。

儘管節目中並未提到三人的名字，然而網友指出，根據上述線索比對，發現王子8月時曾在廣州開過演唱會，並推測可能就是范姜彥豐有找徵信社合作，才能在指控影片中強調自己看過粿粿與王子的出軌證據。

