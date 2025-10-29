粿粿、王子爆不倫！網瘋猜范姜彥豐找徵信社「求償3000萬」 他曝多條線索：女方毫不尊重老公
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導
藝人范姜彥豐今（29）日發布影片痛心指控妻子粿粿（江瑋琳）婚內出軌王子（邱勝翊），消息震動演藝圈與社會大眾，也讓網友瘋狂尋找粿粿與王子互動間的蛛絲馬跡。有網友挖出網紅丹妮婊姐的Podcast節目片段，發現來賓徵信社執行長謝智博講述的案例，疑似就是三名當事人的三角關係，也讓范姜彥豐與粿粿的離婚談判內容浮上檯面。
謝智博曾在9月初受邀丹妮婊姐主持的Podcast節目《婊姐必請》，在節目中表示，當時手上有個案子，牽涉三方都是知名演藝人員，男方被老婆出軌。謝智博指出，當事人最害怕談判過程被對方用來做文章、被拿來攻擊演藝生涯，而該案件對方一定會發動輿論戰，例如說當事人死要錢、賺錢比老婆少等等。
對於女方出軌的「小王」線索，謝智博則透露，這名男性形象很健康，弟弟也很陽光，都長得很帥；且8月在中國開演唱會，9月則要在中國拍戲。所以當事人透過剩餘財產分配跟侵害配偶權的訴訟，有望從80萬談到3000多萬的鉅額賠償。謝智博也直言，由於「老婆對男方毫無尊重可言」，因此確定會離婚。
儘管節目中並未提到三人的名字，然而網友指出，根據上述線索比對，發現王子8月時曾在廣州開過演唱會，並推測可能就是范姜彥豐有找徵信社合作，才能在指控影片中強調自己看過粿粿與王子的出軌證據。
更多FTNN新聞網報導
還沒離婚就是第三者！ 王子解釋沒有破壞家庭 作家怒批：邏輯死亡
王子偷吃早露餡！昔自爆2障眼法藏愛 粿粿全命中網傻眼
差點在金鐘獎引爆？范姜彥豐被指心軟收手 全因粿粿私下求情「別讓王子難看」
其他人也在看
3年前就暗示？王子耶誕送「綠帽」照被挖出 網酸：早就準備好給范姜彥豐
范姜彥豐今（29日）突發影片自曝與粿粿婚姻因王子（邱勝翊）介入，是導致兩人離婚的導火線，新聞曝光後，王子於3年前，也就是范姜與粿粿結婚第1年的耶誕節，好友群聚王子準備的竟是一頂「綠帽」，照片還被網友翻出，開酸王子給范姜彥豐戴的綠帽，早在3年前就準備好了。鏡週刊Mirror Media ・ 16 小時前
秋冬最火配件是它？《膽大黨》× KlassiC.聯名眼鏡、放膽搞怪，OWNDAYS一站購足超貼心
KlassiC.攜日本爆紅動漫《膽大黨》放膽搞怪、聯名眼鏡強勢登場 KlassiC. 首度跨界攜手日本爆紅動畫 《膽大黨》，打造一場「快感、瘋狂、搞怪」的跨次元盛宴。將動漫靈異世界與潮流眼鏡設計巧妙融合，讓日常戴鏡也能像進入冒險舞台，全面引爆次元快感！《膽大...styletc ・ 1 小時前
王子生日藏不住！「夕陽合照+甜蜜對話」全公開
娛樂中心／王靖慈報導男星范姜彥豐在今天（29日）突然指控妻子粿粿（江瑋琳）在婚姻中出軌王子（邱勝翊），他痛苦地說道：「我的信任和真心被狠狠踐踏，最終成為了戴著綠帽的小丑。」此消息一經披露，引發了網上的激烈討論，許多熱心的網友立即前往三人的社交媒體尋找蛛絲馬跡，發現粿粿的社交媒體中有很多與王子相關的內容，王子的Instagram也被網友發現，顯示他在今年4月的生日文中有粿粿陪伴。民視 ・ 17 小時前
多條線索暗指粿粿「毫不尊重老公」 徵信社發聲掛保證：絕對可支持范姜
網紅丹妮婊姐上個月在Podcast節目，邀請徵信社執行長謝智博當來賓，他指出手邊有個三方都是知名演藝人員的案子，並直呼妻子對丈夫已經沒有任何尊重可言，「像以這個案件來講，當事人最害怕的是談判過程被對方做文章、被攻擊演藝生涯，如果今天可以深入去把一切責任攬在身上，...CTWANT ・ 7 小時前
震撼！范姜彥豐控粿粿出軌王子 知情人爆「關鍵證據」竟是不雅照
粿粿與范姜彥豐2022年結婚，婚後育有一女「小粿醬」，未料今（29）日風雲突變。范姜彥豐無預警在社群發文，親口認了婚變，並爆出震撼內幕，痛批妻子出軌藝人王子，並手握關鍵證據，如今有知情人士指出，該證據就是王子和粿粿的「不雅照」。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
粿粿遭控「婚內出軌」王子不忍了 怒反擊：離婚金額超出我的負擔
范姜彥豐與粿粿傳3年婚變，他今（10╱29）在IG限動以「道德淪喪，婚內出軌」點名粿粿和王子（邱勝翊），更氣罵2人：「三觀崩塌！」對此，粿粿也反擊了，她否認范姜彥豐指控，並表示：「身為1個母親，我會負起該負的責任，不會隱瞞或誤導任何人。」太報 ・ 1 天前
閃兵海嘯恐團滅／Energy「閃兵」代價近億元 他跌落神壇恐遭索鉅額賠償金
Energy回歸後，一首〈星期五晚上〉紅遍大街小巷，引發了16蹲風潮，更獲得「年度歌曲獎」，聲勢比當年更盛，各方邀約不斷，如今因坤達、書偉爆出閃兵風波，團體接下來的活動將大受影響，除了明年1月10、11日在台北小巨蛋舉辦的「ALL IN 全面進擊」演唱會及公益活動照常演出，他們接下來商演、演唱會以及打進中國大陸市場的計畫喊卡，加上恐將面臨的賠償金，粗估損失新台幣近億元。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
抓到粿粿吃王子鐵證？徵信社出手「爆內幕」：絕對可以支持范姜彥豐
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導范姜彥豐與妻子粿粿（江瑋琳）結婚3年，育有一女，但卻在今年多次傳出婚變。范姜彥豐昨（29）日突然以一支長達9分鐘的影片...FTNN新聞網 ・ 3 小時前
王子發文道歉 陳沂傻眼「畫大叉」：好好道歉很難嗎？
前中信兄弟啦啦隊女神粿粿（江瑋琳）2022年和男星范姜彥豐結婚，育有1女「小粿醬」，不過2人近期傳出「婚變」，范姜彥豐更在今(29)日無預警爆料，指控粿粿婚內出軌「王子」邱勝翊。對此，王子稍早發文道歉...華視 ・ 23 小時前
坤達閃兵退出《玩很大》？主持代班人選引關注 製作人回應了
[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／綜合報導男團Energy成員書偉、坤達陷入閃兵案，雖已坦承錯誤，卻造成他們的公眾形象大損，品牌代言、商演活動接連喊卡，恐將面...FTNN新聞網 ・ 22 小時前
粿粿婚內劈腿鐵證被挖！ 王子「對啪啪啪情有獨鍾？」私密對話全洩
粿粿婚內劈腿王子（邱勝翊），導致她與范姜彥豐離婚，新聞曝光後引發網友熱議，一致認為王子近日才因沒當過兵，在金鐘獎成為話題後，如今又爆出他是介入粿粿與范姜彥豐婚姻導火線的第三者，讓網友忍不住開酸說他「不當兵是因為綠帽戴在別人頭上了嗎？」鏡週刊Mirror Media ・ 23 小時前
韓國咖啡廳貼「拒收中國客」 網友吵成兩派
[NOWnews今日新聞]近年，韓國社會對中國的負面情緒持續升溫，街頭反中示威頻傳，還出現「NoChina」的口號。最近傳出，一間位於首爾城東區的咖啡廳，張貼「禁止中國人入內」的標語，引發爭議。隨著該...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
昔與小S信誓旦旦「不出軌」！粿粿訪問片段遭翻出 網喊：無敵打臉、諷刺
（記者張芸瑄／綜合報導）男星范姜彥豐29日公開控訴影片，直指妻子粿粿（江瑋琳）婚內與好友王子（邱勝翊）發展不倫 […]引新聞 ・ 22 小時前
別再用熱水壺煮泡麵 日本飯店揭後果
[NOWnews今日新聞]一般飯店除了毛巾等備品之外，也會擺放熱水壺等物品，讓住客可以享受舒適的時光。不過如果將這些方便當成隨便，可能會對飯店造成困擾。日本一間飯店近來就發影片表示，有人會使用電熱水壺...今日新聞NOWNEWS ・ 22 小時前
PLG／回台灣出賽1場就離隊！ 富邦勇士飛米達成共識提前終止合約
臺北富邦勇士籃球隊本季找來前鋼鐵人「最強砍將」鐵米，今年譯名為飛米（Olufemi Olujobi），然而10月26日剛進行開幕戰，飛米繳出單場21分優質表現，30日富邦勇士卻宣布，雙方合意提前終止合約。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
快訊／范姜彥豐怒控「粿粿劈腿王子」！ 婚變傳3月自曝被戴綠帽
范姜彥豐直接在社群平台標註王子和粿粿的帳號，並喊話「你們一定覺得偽裝成朋友的樣子，越大膽就越安全，而且還永遠不會被發現吧？身邊知情的幫你們隱瞞、不知情的被你們利用，我的信任和真心被狠狠踐踏，最終成了戴著綠帽的小丑。」范姜彥豐接著表示，當知道真相後，再回頭...CTWANT ・ 1 天前
習川會前釋善意？ 中糧集團購買美國大豆 美國今年收成以來首次
路透引述兩位消息人士說法指出，在川普和習近平領導人峰會前不久，中國國有企業中糧集團（COFCO）購買3批美國大豆，這是美國今年收成以來、中國首次購買美國大豆。中時財經即時 ・ 1 天前
昔同框范姜彥豐、粿粿！蔡阿嘎再曬5合照喊「不寒而慄」 網：全都出事
范姜彥豐與粿粿結婚3年爆婚變，昨日范姜彥豐毀滅式爆料，妻子粿粿與藝人王子（邱勝翊）婚內出軌，話題持續延燒。對此，百萬YouTuber蔡阿嘎今（30）日PO出5張合照，驚呼「看完這些照片不寒而慄…這算不算是一種反指標？以後不要再隨便跟人合照了」，網友一看照片裡的人物嚇傻「太扯！每個都出問題！」三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
差點在金鐘獎引爆？范姜彥豐被指心軟收手 全因粿粿私下求情「別讓王子難看」
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導男星范姜彥豐跟粿粿結婚3年爆出婚變，范姜彥豐昨（29）日突然以一支長達9分鐘的影片，指控妻子婚內出軌藝人王子（邱勝翊）...FTNN新聞網 ・ 2 小時前
遭范姜彥豐抓包婚內出軌！粿粿「520同框王子」戀愛鐵證全被挖
粿粿與范姜彥豐2022年結婚育有一女，結婚3年爆出婚變，如今范姜彥豐29日拍影片怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子則道歉坦承「超過了朋友間應有的界線」，震驚演藝圈。粿粿與王子過往相處細節也全被網友挖出，今年520時，粿粿貼文中也未出現老公，「同框王子」，引起熱議。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前