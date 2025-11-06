粿粿、王子爆有裸體相擁照！徵信社出面揭真相 吐16字心聲

粿粿與范姜彥豐及王子的婚外情風波仍在持續延燒。（圖／翻攝自粿粿IG）





男星范姜彥豐日前公開控訴妻子粿粿（江瑋琳）與王子（邱勝翊）婚外情，整起風波越演越烈，近日更傳出負責該事件的立達徵信社手中握有粿粿與王子不雅照，更暗示雙方該照片已經流出，對此，立達徵信社執行想謝智博也公開真相。

粿粿與范姜彥豐及王子三角風波延燒多日，日前范姜彥豐向兩人求償1200萬，但最終談判破局，而王子也在4日二度發布聲明坦認賠償金額過於龐大，並提出清償父親債務的相關證明，盼能以分期付款的方式解決，不過最終雙方共識不同，他也承諾不會逃避所有責難，會與粿粿共同誠實面對。

不過，外界對於三人的感情風波卻傳出不少謠言，即便當事者及不少粉絲都呼籲勿惡意散播不實言論或影像，卻始終未能平息，更指出范姜彥豐手上的證據是粿粿與王子裸體相擁的畫面，對此，徵信社執行長謝智博也在社群平台澄清為不實消息，「據我所知，沒有任何你們說的裸照，也不要煽風點火，不要見獵心喜」。

關於整起事件在社群平台上掀起不少風波，謝智博也表示：「 三方都是很好的人，請勿繼續撕裂。」事實上，演藝圈前輩陶晶瑩近日在網路節目《陶色新聞》談及此事時也表示，范姜彥豐出生醫生世家家境殷實，會求償這筆金額，是希望能夠爭一口氣，讓兩人給自己一個交代。



