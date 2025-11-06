粿粿、王子爆「裸身相擁」偷情 徵信社老闆親回27字曝「鐵證」真相

粿粿（左）與王子偷情。翻攝IG＠meigo.c

范姜彥豐爆出妻子粿粿（江瑋琳）與王子（邱勝翊）偷情，且聲稱握有兩人出軌鐵證，有報導稱是大尺度「裸身相擁」畫面，對此傳言，范姜彥豐所委託的「立達徵信社」老闆謝智博也在社群上回應網友。

有網友喊話謝智博「麻煩繼續慢慢丟」曝光傳聞中的裸照，謝智博則回：「據我所知，沒有任何你們說的裸照，也不要煽風點火，不要見獵心喜。」對於網友攻擊粿粿、王子，謝智博也緩頰：「三方都是很好的人，請勿繼續撕裂。」

范姜彥豐曾提到，看到妻子出軌鐵證後，「那是我人生第一次體會到那種撕心裂肺的痛。我心跳加速、手冒冷汗，全身不由自主地顫抖著。就在那一刻，好像全世界都要崩塌了」。

廣告 廣告

范姜彥豐掌握粿粿、王子出軌證據。翻攝范姜彥豐IG



回到原文

更多鏡報報導

網驚見王子遭歸類「已解約」藝人 喜鵲娛樂嘆這件事「浪費社會資源」

王子想分期付違約金 范姜彥豐拒絕選擇毀滅性爆料！律師揭背後真實原因

粿粿偷情王子！范姜彥豐握有震撼「裸體相擁」鐵證心碎戴綠帽