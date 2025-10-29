粿粿、王子甜蜜互動被挖出 520同框還穿情侶裝

回看粿粿跟王子的互動實在很有貓膩。（圖／翻攝自粿粿IG）





藝人范姜彥豐發影片指控，自己被粿粿跟王子邱勝翊「戴綠帽」，網友翻出先前兩人一起到美國出遊的影片，一舉一動現在回看粿粿跟王子的互動實在很有貓膩！甚至在今年520時粿粿在IG上的PO文是王子卻不是老公范姜彥豐，懷疑兩人在出國時是不是就已經「不藏了」。

粿粿vs.王子：「我是很重旅伴的，所以我覺得去哪，對的人就可以，（難怪你這趟特別的開心），很好玩欸。」粿粿王子摀著嘴笑得甜，說有對方在的旅行格外開心，坐在隔壁的女星，露出微妙表情。

廣告 廣告

王子邱勝翊vs.粿粿：「這趟如果沒有妳，我都不知道怎麼玩。」今年3月4月，王子粿粿以及一群演藝圈好友相約到美國洛杉磯，現在回看影片當時兩人的親密互動和眼神，恐怕就有貓膩，王子5月中發布旅遊紀錄片，也在影片下方寫在這趟旅行體驗很多第一次，現在卻被網友砲轟是指介入他人婚姻嗎。

粿粿今年5月20號的貼文中，不但身穿王子的潮牌服飾，還說祝大家都能跟愛的人一起快快樂樂，現在字字句句引發聯想。

王子翻唱「你知道我在等你嗎」：「莫名我就喜歡你，深深地愛上你，沒有理由沒有原因。」王子6月突然發布翻唱的情歌，被懷疑有新對象，現在遭控插足粿粿和范姜豐彥的婚姻，粉絲驚呼一切似乎有跡可循。

「小姐不熙娣」節目片段：「已經結了婚了，不可能有出軌這種事，會發生在妳身上，好像是欸。」回顧先前粿粿在綜藝節目上，斬釘截鐵回應自己不會出軌，如今似乎卻是對自己重重打臉。王子邱勝翊過去就是演藝圈的發電機。

曾和楊丞琳鬼鬼吳映潔傳過緋聞，直到2018年才首度在螢光幕前公開認愛港籍女星鄧麗欣，後續又跟郭雪芙傳出假戲真做，還被拍到跟席惟倫私約看電影，但王子通通否認。

如今卻被指控，王子變小王子，過往親密互動都顯得格外諷刺。



【更多東森娛樂報導】

●快訊／范姜彥豐怒控粿粿婚內出軌 標記「王子」

●范姜彥豐控粿粿、王子婚內出軌！好友鬼鬼、姚元浩現身回應

●粿粿王子爆不倫！金鐘夜范姜彥豐「限動問號」解謎了

