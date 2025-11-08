粿粿、王子美國同遊被指沒邊界感 大咖韓星脫口：會偷吃就是會偷吃
娛樂中心／綜合報導
男星范姜彥豐近來跟妻子粿粿鬧婚變，沒想到日前他竟指控女方出軌王子，並透露婚姻出現裂痕的關鍵時間點就落在粿粿跟王子一行人同遊美國之後，事件至今鬧得沸沸揚揚。然而，南韓天王Rain邀請演員金英光、姜河那、姜泳錫到節目作客，恰好談到是否能夠接受伴侶跟異性出遊的話題，也被網友認為很搭時事。
從曝光的畫面可以看到，Rain面對直呼不會有人覺得可以，認為是「瘋了嗎」，豈料另一位男星姜河那則舉手表示同意伴侶跟異性一同出遊，讓Rain相當震驚，提到如果跟異性出遊很容易看對眼，不過姜河那也提出自己的看法，表示如果跟一群人那他能夠接受，認為如果對象會出軌，即使沒有出門也會偷吃。
相關片段也讓網友聯想到范姜彥豐、粿粿、王子之間的感情糾葛，紛紛留言喊話：「姜河那太天真了」、「粿粿事件就是現實版案例」，其實，范姜彥豐爆料之後，王子第一時間立刻致歉，承認「超越朋友界線」，而粿粿則認了有踰矩行為，不過她強調這件事並不是造成離婚的主因，如今外遇事件也嚴重影響王子跟粿粿的演藝事業，良好形象完全崩壞。
男星PO文藏有「女性XX價目表」極樂生活全曝光 本人道歉認錯了
被私訊開價！女星證實收金主飯局邀約 「5位數免碰身體」她喊不夠
閨蜜謝侑芯慘死！雪碧「仲介女模赴新馬」歷史再被挖 本人發聲了
只靠頭髮遮點！五月天石頭辣妻大尺度照流出 雪白肌膚全被看光
消失數天！男星躺病床「手插點滴照」流出 證實入院手術現況全說了
新生代主持人寶賤起初以談論KPOP文化聞名，後來憑藉流利口條轉戰主持界，有著不錯的成績，近日，寶賤無預警曬出躺在病床手插點滴的照片，證實消失多日是到醫院動手術，最新身體現況也全說了。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
才官宣就離婚！初孟軒被提分手留遺憾 不捨曝心聲：身不由己
公視影集《就算一個人也可以好好的吃飯2》（簡稱《好好吃飯2》）胡宇威流暢做菜的帥氣模樣被讚是「天菜大廚」，端出的料理更是每道令人垂涎，另外由初孟軒、徐鈞浩詮釋的夫夫組合「布朗尼與紅豆泥」更掀起討論熱潮，初孟軒也在社群「放閃」轉發影集連結，呼籲粉絲們一起追劇、一起吃飯。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
王子偷吃粿粿慘了！喜鵲娛樂二度發聲 宣布「停止所有工作」
王子（邱勝翊）捲入范姜彥豐與粿粿婚變風波，上月29日發聲坦承與女方「超過了朋友間應有的界線」，但否認破壞兩人家庭，女方則認了有踰矩行為並公開致歉。爭議延燒5日，王子經紀公司喜鵲娛樂今（3）日稍早二度發聲，宣布停止其所有演藝事業規劃，以及所有活動安排。三立新聞網 setn.com ・ 5 天前
「粿王不倫」靠朋友掩護！周曉涵突喊「細思極恐」揭心機手段
娛樂中心／周希雯報導男星范姜彥豐上個月親自拍片，揭開與愛妻粿粿（江瑋琳）3年婚變真相，指控女方出軌男星（邱勝翊），2人不僅打著朋友名義偷情，身邊共同友人知情卻選擇幫忙隱瞞，令他相當痛心。事後，粿粿、王子都坦承有踰矩行為，鬧得滿城風雨；沒想到女星周曉涵日前突意有所指寫下，「完全懂那種細思極恐…」昨（7）更震撼曝光背後原因，竟然與范姜彥豐同樣的經歷。民視 ・ 9 小時前
王子籌不出1600萬喊話分期付款 瑤瑤被問是否借錢回應了
「瑤瑤」郭書瑤加盟新東家，她昨天出席記者會受訪，被問到好友「王子」邱勝翊介入范姜彥豐與粿粿的八卦話題，尷尬沒有多回應，透露這段時間沒有多打擾對方，「沒有特別關心，我也是經歷過在浪頭上。」王子介入粿粿的婚姻，被范姜彥豐求償1600萬，因為他必須要幫父親還債，協調希望能分期付款，可惜並未達成共識。瑤瑤昨自由時報 ・ 19 小時前
范姜彥豐被戴綠帽！59歲美魔女悲揭不堪過往：前夫與朋友發生關係
范姜彥豐與粿粿（江瑋琳）婚變風波延燒多日，男方拍片控訴妻子婚內出軌男星王子（邱勝翊），女方事後也上傳17分鐘影片回應，雙方隔空交火，掀起各界熱議。對此，59歲有「凍齡美魔女」封號的女星胡文英，6日也在臉書發文談及此事，感嘆勾起她過往婚姻的不堪回憶。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
《娛樂世界》周曉涵認了陳奕甫「是朋友」未來不說死
【時報-台北電】張洛君任「讓愛閃耀」公益畫展策展人，7日號召周曉涵、安唯綾出席義賣記者會。周曉涵6月被拍到和《罪後真相》導演陳奕甫一起看展，男方進入香閨過夜爆戀情，她昨表示：「是朋友啊，就是認識中。」導演目前在大陸工作，她這幾個月沒有見面，靠簡訊聯繫。是否可以遠距離戀愛？她說以前可以，現在覺得陪伴很重要，這需要感受看看。 安唯綾正和賈靜雯拍攝《紫色大麗花》，為了記者會特地從廈門返台，她和修杰楷曾是同門師兄妹，僅和賈靜雯聊育兒這一塊，沒有關心修杰楷閃兵一事，她讚賈靜雯很專業拍戲，心情沒受影響，也說：「我相信修哥，他是很負責任的人。」 她客串演出陸劇《許我耀眼》受關注，談到女主角趙露思，她誇女方會帶動劇組氣氛，拍攝過程很快樂，「我覺得她很棒、敬業，是對自己要求很高的女孩。」 藝人閃兵風暴延燒，紅孩兒出身的張洛君直言：「團體就是因為當兵才解散，在我們那個年代是很難想像的，在演藝圈會被人用放大鏡去看。」他以「小虎隊」吳奇隆舉例，右肩有慣性脫臼照樣去當兵。 他和師兄吳奇隆多年來維持好交情、定期聚會，他的老婆劉詩詩未曾出現在聚會上，這幾年離婚傳聞不斷，張洛君澄清：「那不是真的，現在爆料不用錢。」笑時報資訊 ・ 14 小時前
痛批粿粿出軌王子「吃人夠夠」 陶晶瑩心疼范姜彥豐：真的太刺激人
前啦啦隊女星粿粿（江瑋琳）老公范姜彥豐指控妻子婚內出軌男星「王子」邱勝翊，引發輿論風暴。對此，主持人陶晶瑩直言，兩人明目張膽公然偷情「吃人夠夠」，她認為婚姻瑣事不是出軌理由，實在太刺激人。太報 ・ 1 天前
四叉貓粉專再遭無預警永久停權 網怒：檢舉一堆詐騙帳號都沒下架
即時中心／梁博超報導時常關注時事議題的網紅四叉貓（劉宇），其粉絲專頁先前曾因惡意檢舉而遭到停權；今（7）日凌晨他的粉專再度被停權，他在臉書個人帳號及Threads上發文透露，「有人檢舉我的粉絲團涉嫌詐騙，所以昨天被永久停權了」。消息一出，引發網友直言「檢舉一堆詐騙帳號都沒成功」、「為什麼我檢舉上百次『國台辦』都失敗」、「之前檢舉一堆詐騙的都沒下架，正常的反而被下架...」。民視 ・ 1 天前
五月天石頭老婆太辣！「僅靠長髮遮點」 大尺度自拍流出
才揭傷疤「聲援范姜彥豐」 蔡瑞雪「無修正」原況片曝
娛樂中心／李汶臻報導因擁有甜美五官搭配絕妙體態，被封為「北一女神」的28歲女星蔡瑞雪，日前不惜自揭傷疤聲援男星范姜彥豐。近來飛往義大利散心的她，不時就上傳一系列人在異國的絕美辣照，每每釋出總能吸引大批粉絲圍觀。日前多張她無修正原況直出的畫面流出，引發上萬網友大暴動，她本人也大方直言：「懶得修圖了」。民視 ・ 9 小時前
衛浴設備相同？資深媒體人揭粿粿、王子裸擁照真相
王子陷「粿粿不倫戀」開口借錢？郭書瑤曝私下真實互動
郭書瑤（瑤瑤）今（7日）出席加盟新東家混血兒娛樂記者會，由於她過去曾與王子（邱勝翊）合作多部戲劇，對於王子與粿粿（江瑋琳）傳出不倫戀，私下有沒有關心他近況？郭書瑤說：「沒有特別關心，我也是經歷過新聞浪頭上的人。」至於對方有沒有開口跟她借錢？她苦笑否認：「認識我的人都知道，我沒有大家想像的那麼多錢。」鏡報 ・ 1 天前
王子不倫粿粿全都爆！仍想跟范姜彥豐和解 她疑高人指點：證據很恐怖
范姜彥豐日前開撕妻子粿粿出軌男星王子，對此粿粿也拍了17分鐘道歉影片回應，認了跟王子「有踰矩行為」，至今鬧得沸沸揚揚。然而，廣告小妹日前也發文談及此事，認為兩人在事件鬧大之後，仍然願意談和解，可能是范姜彥豐手頭上的證據很恐怖。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子低頭賠錢「證據恐怖不可曝光」 她斷言：粿粿事業已到盡頭
王子（邱勝翊）遭范姜彥豐指控介入他與妻子粿粿的婚姻，王子雖第一時間公開道歉，坦承與粿粿「超越朋友界線」，但否認自己是破壞家庭的第三者，遭輿論撻伐。日前他再度發出聲明，強調會誠實面對、積極解決問題。對此，網紅廣告小妹（凡槿）在社群發文直言，對王子連發兩次道歉感到意外。鏡報 ・ 17 小時前
直擊／顏正國告別式「一票白紗正妹」溫柔送別 來自「殯葬蔡依林」操刀
藝人顏正國從童星出道，拍攝《好小子》走紅，10月7日傳出因罹患肺腺癌四期病逝，享年50歲。今（8）日在新北市立殯儀館舉辦告別式，現場氣派而莊嚴，聚集超過上百人悼念。前來致意的親友除了顏正國的兄弟好友之外，有一批亮麗的禮儀人員頂著艷陽在會場中穿梭，成為儀式中的嬌點。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
婆婆剛離世！曾馨瑩火速走出悲傷「慶祝51歲生日」
娛樂中心／周孟漢報導鴻海創辦人、台灣首富郭台銘母親郭初永貞，本月6日上午病逝，享嵩壽100歲，郭台銘本人也透過社群證實此事，消息曝光後，引發各界譁然。不過，雖然這件事讓其親友們相當悲痛，但郭董愛妻曾馨瑩依舊打起精身，疑似在昨（7）日提前與好友們慶生，當天還開心與關穎、賈永婕一同合照。民視 ・ 10 小時前
王子爆美國行想「靠拉贊助免費玩」！被拒絕還罵經紀人
娛樂中心／綜合報導中信啦啦隊前成員粿粿，上個月29日遭老公范姜彥豐爆料，指控她與棒棒堂男孩成員王子有不正當男女關係，消息一出震驚各界，粿粿也火速出面發聲，王子則在4日兩度發文，坦承無力承擔范姜彥豐要求的1600萬，曾協商可不可以分期付款，讓外界開始懷疑他的經濟狀況。而在6日，王子再度遭到爆料，稱他經常要工作人員幫談「曝光換免費」，甚至就連日前的美國行也不例外。對此，經紀公司喜鵲娛樂也給出回應。民視 ・ 1 天前
兄弟走了！結拜大哥承諾「照顧顏正國妻小」討厭他這點：至今無法接受
演員顏正國於上（10）月7日不幸因罹患肺腺癌辭世，享年50歲。告別式於今（8日）上午10點在板橋殯儀館景福廳舉行，現場以白色鮮花佈置，花牆上大大寫著「顏正國殺青宴」。鋼鐵爸全程操刀一切，坦言「現在都還沒有接受他的離開。」記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前