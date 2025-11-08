粿粿、王子美國同遊被指沒邊界感 大咖韓星脫口：會偷吃就是會偷吃

娛樂中心／綜合報導

在場四位男性只有姜河那（最左）同意另一半跟異性出遊。（圖／翻攝自YouTube）

男星范姜彥豐近來跟妻子粿粿鬧婚變，沒想到日前他竟指控女方出軌王子，並透露婚姻出現裂痕的關鍵時間點就落在粿粿跟王子一行人同遊美國之後，事件至今鬧得沸沸揚揚。然而，南韓天王Rain邀請演員金英光、姜河那、姜泳錫到節目作客，恰好談到是否能夠接受伴侶跟異性出遊的話題，也被網友認為很搭時事。

姜河那同意另一半跟異性出遊。（圖／翻攝自YouTube）

Rain對於姜河那言論感到震驚。（圖／翻攝自YouTube）

從曝光的畫面可以看到，Rain面對直呼不會有人覺得可以，認為是「瘋了嗎」，豈料另一位男星姜河那則舉手表示同意伴侶跟異性一同出遊，讓Rain相當震驚，提到如果跟異性出遊很容易看對眼，不過姜河那也提出自己的看法，表示如果跟一群人那他能夠接受，認為如果對象會出軌，即使沒有出門也會偷吃。

相關片段也讓網友聯想到范姜彥豐、粿粿、王子之間的感情糾葛，紛紛留言喊話：「姜河那太天真了」、「粿粿事件就是現實版案例」，其實，范姜彥豐爆料之後，王子第一時間立刻致歉，承認「超越朋友界線」，而粿粿則認了有踰矩行為，不過她強調這件事並不是造成離婚的主因，如今外遇事件也嚴重影響王子跟粿粿的演藝事業，良好形象完全崩壞。

姜河那（左）認為會劈腿的人就是會劈腿。（圖／翻攝自YouTube）

