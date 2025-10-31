粿粿、王子美國行公然調情！晏柔中「1表情」露餡 網笑：看破不說破

[FTNN新聞網]記者陳献朋／台北報導

藝人范姜彥豐29日在社群上公開指控妻子粿粿劈腿王子邱勝翊，消息一出掀起全網熱烈討論。事件爆發後，粿粿和王子過去的各種互動接連被翻出，更有人發現他們一群人在美國公路旅遊時，2人疑似公然在車內調情，而一旁的女星晏柔中的表情則相當微妙，網友紛紛表示「看破不說破吧」。

粿粿（中）和王子（右）公然在車內調情時，一旁的晏柔中（左）露出相當微妙的表情。（圖／翻攝王子官方YouTube）

在王子為美國LA旅行所拍攝的vlog中，他曾在車上向坐在一旁的粿粿提問：「如果讓你們選下一站，你會想去哪」，粿粿表示自己很在乎旅伴，「所以我覺得去哪，對的人就可以」，王子隨即回應「難怪你這趟特別的開心」，2人更接著玩鬧般地一來一往：「你也是」、「很好玩耶～！」

對比2人興奮的反應，一旁的晏柔中卻露出十分微妙的表情，網友看到後紛紛表示，「她什麼都沒說，但好像什麼都說了」、「那個眼神應該是只看破不說破的樣子吧」、「會不會是晏柔中告訴范姜的啊」、「介於知道太多和不能表現出知道太多之間」。



