粿粿、王子認賠百萬！當庭請求「不公開判決」 范姜彥豐痛批：親手破壞我家庭

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范姜彥豐（左男）控粿粿出軌王子（右男），並求償100萬元。（圖／翻攝自Instagram／@meigo.c）

藝人邱勝翊（王子）去年10月遭爆介入粿粿（江瑋琳）與范姜彥豐的婚姻，范姜彥豐控訴2人「互動超越朋友界線」，並提告求償。該案14日於士林地院民事庭開庭，粿粿、王子皆委任律師代理出席，同意賠償100萬元，但請求不公開判決書，讓范姜彥豐相當不滿。

范姜彥豐主張，他與粿粿於2022年6月22日結婚，婚後育有1女，但粿粿在2025年4月與王子等人赴美旅遊返台後，兩人互動頻繁，行為已超越一般朋友間的社交界線，且粿粿經常早出晚歸，甚至沒回家，讓他只能獨自承擔照顧孩子的責任。

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范姜彥豐也提到，粿粿在2025年6月就搬離夫妻兩人婚後的住所，以上種種行為已嚴重侵害他的配偶權，也造成他精神上的痛苦，因此依法向粿粿、王子求償100萬元。

粿粿與王子共同委任的律師高鳳英當庭回應，2人對於原告起訴的100萬元請求全數「認諾」，願意照價賠償，而2人也對於造成社會輿論及耗費司法資源深感抱歉，且雙方私下早已多次嘗試協商，但未能達成共識。

高鳳英說，為避免浪費司法資源，並保護未成年子女，雖然部分證據的合法性仍存有疑義，但也決定不再爭辯，同時依《民事訴訟法》請求法官不要公開判決書內容，避免孩子日後受到二次傷害。

不過，范姜彥豐方面不同意，其律師黃宣瑀、蔡鈞如強調，他們手中握有粿粿、王子擁吻照，且粿粿曾以「殿下」稱呼王子，痛斥王子在朋友圈中像是「國王」一樣，亦重申相關證據都是合法取得。

范姜彥豐委任律師黃宣瑀也指出，被告江小姐早已對原告提起刑事告訴，目前仍在偵查中，且被告直至至今年初仍口頭發誓絕無踰矩行為，還揚言要把范姜彥豐和女兒趕出目前住所；之所以要求不公開判決書，並非單純要保護孩子，而是擔心被輿論撻伐，才選擇折衷處理。

粿粿與王子的委任律師高鳳英則說，粿粿和范姜彥豐自2025年6月分居，7月起就開始協商賠償金額，加上房貸一直是由粿粿先支付，如今粿粿沒有工作，也無力負擔房貸。

法官審理後，宣布不再進行額外調查，至於是否製作判決書及其形式，將審4月28日下午4時正式宣判。

另外，范姜彥豐庭後被問及是否會原諒2人時，他直言會尊重司法判決，而他的立場就是守護孩子，爭取自己應得的權益，相信司法會還他公道，「畢竟2個人是親手破壞了我的家庭。」

對於王子近日涉及逃兵一事，范姜彥豐回應「一直以來都知道」，但並非此次事件的重點，因此不方便多談。

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