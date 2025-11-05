粿粿、王子道歉狂提「1事」 網揪「共同點」怒轟！

生活中心／江姿儀報導



男星范姜彥豐日前指控粿粿與男星王子（邱勝翊）有不正當男女關係，事件曝光震驚外界，在各大社群引發熱議。王子發文道歉認了「（與粿粿）超過了朋友間應有的界線」，1日粿粿回應時也認了「與王子有踰矩行為」，昨（4日）晚間王子再發布新聲明再次道歉。對此，1名網友發起討論喊「不實的流言請適可而止」，底下網友一面倒不挺王子，甚至怒批粿粿和王子道歉疑在「裝可憐情勒」、塑造范姜彥豐「獅子大開口」。





王子2度發聲明道歉，再次向范姜彥豐表達最誠摯的歉意。（圖／翻攝自王子IG、王子臉書）





王子二度發聲明後，原PO於Dcard發文，呼籲「不實的流言請適可而止，不要對受害者造成二次傷害」。沒想到不少網友表示看完粿粿和王子回應，驚見2人都提到賠償金的部分，粿粿痛哭稱自己支付大部分家庭開銷，王子則是稱幫父親還債而無力支付高額賠償金。

不少網友怒批粿粿和王子道歉疑似在「裝可憐情勒」、塑造范姜彥豐「獅子大開口」。（圖／翻攝自Dcard）





貼文曝光後，大批網友留言一面倒認同「風向帶不到，來演苦肉計」、「又要把范姜塑造成是只要錢的人了」、「比較像是和解不成功，錢繳不出來，開始要用網路聲量和情緒勒索，再次把范姜塑造成一直要錢的受害者」、「道歉就道歉，幹嘛跟女方一樣一直想塑造范姜獅子大開口，都在裝可憐帶風向嗎？說范姜跟立達老闆問的問題都一一回答，這麼多問題偏偏拿金錢相關出來講，到底是真的要道歉還是何種操作，大家心中自有定論」、「情勒＋塑造范姜獅子大開口？現在開始喊沒錢，卻能出國玩耶！」、「有錢買特斯拉、買網軍，寧願詆毀范姜也不願付賠償耶」、「到底是道歉還是操作」。









《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

