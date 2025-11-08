粿粿、王子遭指沒邊界感！大咖韓星直言：會劈腿就是會劈腿

姜河那是在場來賓中唯一可以接受另一半與異性出遊的人。（圖／翻攝自YouTube @시즌비시즌 Season B Season）





男星范姜彥豐與前中信啦啦隊女神粿粿（江瑋琳）結婚3年，男方近日開撕妻子與王子（邱勝翊）爆出婚外情，並指出婚變時間點就在兩人與好友同遊美國後，恰巧南韓天王Rain近日邀來姜河那、金英光、姜泳錫等人討論「伴侶與異性出遊」的話題，其中姜河那更直言：「會劈腿就是會劈腿。」

在節目中，Rain與在場嘉賓聊到是否能接受另一半參加「男女混合旅行」，Rain一聽立馬反問：「你瘋了嗎？真的會有人認為這是可能的嗎？」而4人中僅姜河那1人表示可以接受，他解釋是因為自己還處在未婚的狀況下，沒辦法假設這個問題。

廣告 廣告

Rain被網友誇讚很有邊界感。（圖／翻攝自YouTube @시즌비시즌 Season B Season）

Rain被網友誇讚很有邊界感。（圖／翻攝自YouTube @ 시즌비시즌 Season B Season）

接著Rain也進一步假設：「如果你的女朋友和3個女性朋友及幾位男生要一起去旅行，但因為你已有行程安排，你能放她去嗎？」姜河那仍表示：「這沒關係吧？」強調自己可以接受，此話一出讓Rain再度無語，更形容他是美式風格。

在眾人一番激烈討論後，姜河那也發表自身看法：「如果女友是會劈腿的人，即便沒出去也會劈腿。」片段曝光後，在台灣掀起不少討論，不少網友大讚Rain很有邊界感，但也有網友表示姜河那對另一半很尊重且給予空間，更網友聯想到近日的粿王事件笑說：「河那結婚後會成為范姜、Andy」。



【更多東森娛樂報導】

●快訊／網紅爆粿粿一毛薪水都沒給范姜 大尺度照這樣來的

●陶晶瑩挺范姜彥豐！批粿王「吃人夠夠」 揭求償目的

●狠酸粿粿婚後才紅 玉米泉哥爆：嫁妝0元也敢喊委屈？

