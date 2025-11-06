粿粿、王子遭求償千萬難實現？真實「最高判賠金額」曝光

王子、粿粿遭求償千萬，律師揭真實最高金額。（圖／盧禕祺攝、粘耿豪攝）

粿粿（江瑋琳）與范姜彥豐的婚變風波持續延燒，王子（邱勝翊）4日二度發聲明道歉，並透露曾提出分期賠償的提議，卻無法達成共識。而先前爆出范姜彥豐求償1600萬元，後來又降至1200萬元，依然協商不成、進入司法階段。對此，律師雷丘發表看法，認為范姜彥豐可能無法在王子身上求到高額賠償。

雷丘律師日前登上節目《新聞挖挖哇》分析3人情況，認為王子的第一次聲明在法律看來是荒謬至極，因為侵害配偶權官司中，唯一有效的抗辯就是嫖妓，「法律認為性工作者，沒有義務去確認你到底有沒有配偶，那是他的職業，誰來我就接」，不太可能明知道對方是有配偶的人，但又去做了不該做的事，然後說沒有破壞家庭。

不過，雷丘律師指出，離婚官司中，粿粿與王子能求償的依據不一樣，對王子只有請求侵害配偶權的權利，「所以理論上，他要從王子那邊拿到很多錢，我認為是不太可能」。而且依照法律上的案例，雷丘律師目前看過最大的數目為179萬元，由於該當事人擁有雙重婚姻，被法官認為藐視台灣婚姻制度，才會被判那麼重。

至於粿粿與王子的未來，資深媒體人許聖梅認為，從男方第一次的聲明推測，兩人的關係會就此打住，雖然表面上承認了行為，「可是他字裡行間是告訴大家說我跟她不是認真的，『我不是破壞家庭關係的人，這也不是一段長久隱瞞的情感』」，按指這一段不是感情，也意味男方是被動的，是因為傾聽而過度關心引發。

