粿粿、王子遭爆不倫戀 資深藝人怒轟：潔身自愛4個字知道意思嗎？

粿粿、王子遭爆不倫戀。（翻攝畫面）

范姜彥豐10月29日爆料，點名王子（邱勝翊）就是介入2人婚姻導火線，此事至今仍延燒。知名藝人曹西平日前便怒轟，「潔身自愛4個字知道什麼意思嗎」？

針對范姜彥豐、粿粿近期的風波，曹西平日前透過臉書批，現在的人真的好奇怪，「好好的日子給你們過，你們自己卻不想好好的過，是不是老天爺太疼愛你們了，給了你們太多的優勢跟環境，所以你們就不知道？多少人想要這樣子的機會都沒有啊」。

「為什麼自己要把自己搞成這樣子呢」，曹西平表示疑惑、不解，說來說去到底有什麼幫助啊？未來的日子要不要繼續過下去？沒有錢日子是過不下去的，底氣都還不夠為什麼要這樣子做呢？，「時代進步也不是這樣子的進步法」。

曹西平說，4年級生的自己大開眼界，他的年代沒有人敢這樣子，「我老派我落伍我接受不到，我只知道好好唱歌，賺錢寄回家孝順父母，任勞任怨不敢多說話，規規矩矩的表演不敢丟我爸媽的臉，我不敢我真的丟不起」。他也在留言處狠批，「很多人都是自己把自己的路毀掉了，潔身自愛4個字知道什麼意思嗎」？

