粿粿、王子「為何不付1200萬」？網分析原因：吃定范姜彥豐沒能耐

娛樂中心／張尚辰報導

男星范姜彥豐控訴妻子粿粿（江瑋琳）婚內出軌藝人王子（邱勝翊），王子昨（4）日二度發聲向范姜彥豐道歉，並表示對方要求的賠償金額超過負荷，希望可以分期付款，但最後協商破局，未能達成共識。對此，就有網友好奇，為何王子、粿粿不願意付1200萬解決此事，雖然可能會辛苦1、2年，但至少錢還完後，還可以繼續待在演藝圈，反觀現在人氣、名聲一落千丈，真的比較好嗎？貼文發出後，引發網友熱議。

該網友在PTT Gossiping版上以「王子跟粿粿真的不懂嗎？」為題發文，指出雖然1200萬的賠償金對於《侵害配偶權》來說是一筆不小的數目，但是王子和粿粿付了錢，頂多辛苦一、兩年，未來還是可以繼續待在演藝圈。

廣告 廣告

有網友好奇，為何粿粿（右）和王子（左）不願意支付1200萬的賠償金。（圖／翻攝自meigo.c IG）

原PO說，反觀現在出軌事情被爆出來，粿粿和王子兩個人名聲一落千丈，不少代言紛紛解約，「違約金可能還比1200萬多」，用1200萬買兩人的未來，難道不划算嗎？

貼文發出後，不少網友紛紛留言，分析原因，「上次有個倒楣鬼簽了保密協議，還是被技術性公開」、「你以為給1200萬，偷吃就不會爆開？」、「付了還是早晚爆，加上旁邊知情就有人勒索，只是沒現在這麼難看而已」、「上次有個詐賭的給幾百萬，結果還是被爆料」。

也有人說，「真的上法院不可能上千萬吧？頂多幾十萬」、「想說能私了啊，沒想到范姜真爆出來」、「他們就吃定范姜沒能耐啊，沒想過把人逼到絕境，人會跟你拼命」、「王子根本沒差，看看阿翔風波過了還不是過得很爽」。

事實上，粿粿在17分鐘的聲明影片中提到，她與范姜彥豐自今年7月7日開始談離婚，一開始對方要求粿粿付1600萬購買「離婚順序」，後來打折成1200萬，少的400萬讓粿粿拿去照顧家人，但粿粿和王子均表示，范姜彥豐提出的賠償金額已超過負荷範圍，因此雙方談判破裂，未能達成共識。

更多三立新聞網報導

粿粿淚訴「扛8成家用、家務事」！網挖舊片打臉：家事都范姜彥豐做

粿粿婚內出軌「早有知情人士」！2個月前就爆料：撕破她的虛偽人設

粿粿上節目脫口「北韓首都是南韓」 1反應網全傻眼：無感變反感

黃明志捲護理女神命案！聲明稱「遭勒索」 大馬警方回應了

