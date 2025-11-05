粿粿 王子 范姜彥豐3方面對面已鞠躬道歉！2度聲明「賠償金額超過負荷」

粿粿與王子請求范姜彥豐原諒/取自粿粿IG

王子因為被范姜彥豐指控，介入他與粿粿之間的婚姻，輿論譁然。王子第一時間認錯，4日晚間再度發文，原來粿粿與老公的談判，王子有陪同，粿粿並不是單獨面對。

為⽗親清償債務是實情，對方需要王子提出⾃⼰為⽗親清償債務的相關證明，他也完整詳細的整理所有記錄，讓對⽅了解這個⾦額，是超過負荷的，我真的毫無保留，全⼒配合溝通。」

談判破裂後，范姜彥豐使出毀滅性攻擊後，王子、范姜、甚至粿粿各自的情史，都再度成為話題焦點，王子被指不負責任要女方一人承擔，他也不知該怎麼說。

王子表示，這段期間之所以沒發聲，是因為輿論鋪天蓋地襲來，夾雜著許多不實跟荒謬，實在不知道該怎麼澄清。澄清聲明一改再改，「每天看起來，都有不同的事情要澄清，到今天我決定無論如何，最重要的事情就是⼀定要先跟您正式、公開的道歉。」

王子4日晚間再度發文表示，自己是真心面對，也有親自向范姜彥豐當面鞠躬道歉，商討賠償金額，但是金額過高，真的無力償還，以致協商破局。

王子長篇712字聲明，也親自向范姜彥豐當面鞠躬道歉，商討賠償金額，只是金額過高，真的無力償還，導致協商破局，他透過聲明表示：「我能理解社會⼤眾對我的不滿，但有⼀些指控已經超乎我的想像」、「懇請⼤家，事實的責難⽌於我，我全權承擔。」

王子聲明中一再和范姜彥豐道歉，表示在粿粿仍有婚姻的狀況下，仍做出了不好的行為，非常對不起，他從未逃避每一次協商。

身為公眾人物，王子心裡也做了最壞的打算，在范姜彥豐選擇把這件事公之於眾前，他沒有逃避也不會逃避。每次的見面協商，鞠躬跟道歉都是真的。