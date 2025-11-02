粿粿、范姜彥豐婚變隔空互撕 律師斥：再發影片法律上越不利

[FTNN新聞網]娛樂中心／綜合報導

粿粿與范姜彥豐的婚變風波持續延燒，范姜彥豐先是在10月29日發片指控粿粿婚內出軌王子（邱勝翊），粿粿11月1日則以17分鐘影片回應。對此，網紅「巴毛律師」陳宇安發文怒斥，指出兩人在影片中多次提及孩子，「父母互相攻擊，小孩長大後看到這些內容會有什麼感想？」她直言，這樣的做法對孩子極不負責任，在法律上也對雙方都不利。

粿粿與范姜彥豐的婚變風波持續延燒。（圖／取自臉書／Meigo粿粿）

巴毛律師表示，她完整看完粿粿的聲明影片，認為內容主要是將范姜塑造成「只想談錢的軟飯男」形象，特別提到「孩子哭鬧時戴耳機」的情節，然而巴毛律師看了兩人2年前的訪談片段指出，當時范姜已解釋過戴耳機是為了降低音量，並非冷漠不顧。她反問：「現在又拿這件事出來講，有提到他後續做了什麼嗎？」

巴毛律師進一步指出，范姜除了日常幫女兒洗澡外，粿粿出國時也是由他負責照顧，「我覺得他不至於像粿粿說的不照顧小孩又軟爛。」但她最無法接受的，是雙方都選擇在網路上爆料、互相指控，「明知道小孩長大後都看得到這些內容，父母這樣互相攻擊，他看了是什麼感想？」

她語重心長地提醒，若雙方真的想解決問題，應該回歸法律途徑，而不是情緒性互相指控，「知道對小孩有傷害就不要做，不是做了再道歉，這時候你第一選擇就不是保護小孩，而是先想到自己。」她也強調，兩人若繼續以影片互嗆，只會在訴訟上更加不利，「沒有什麼離不了的婚，對方不答應就訴訟，親權、財產都會判得清清楚楚。不是對方很爛，所以我可以外遇。」

另外，巴毛律師也貼出一張照片，照片中有4個不同帳號，發文的內容都相同，大致是聲稱自己是粿粿家人，為粿粿抱不平，這番操作也讓巴毛律師忍不住吐槽：「粿粿到底有幾個家人？口徑太一致了，家族內部十分團結。」

