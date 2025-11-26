粿粿、范姜彥豐婚變！出軌王子 命理師驚曝「竟是正緣」

范姜彥豐（中）控訴妻子粿粿（左）婚內出軌王子（右）。（圖／中天綜合台提供、陳俊吉攝）

范姜彥豐指控妻子粿粿（江瑋琳）婚內出軌王子， 隨後王子發文承認「超出朋友界線」。協商數個月後，賠償金無法達成共識，22日周刊報導，事件的3位主角最近對此事態度改為低調「轉私下協商」。對此，命理師沈嶸通靈分析了范姜彥豐、粿粿、王子三位當事人的緣分因果關係。

命理師沈嶸提到，粿粿與范姜彥豐自2022年結婚時，兩人屬於「無緣有分」，表示雙方完全沒有緣分基礎，也沒有前世關係，卻陰錯陽差走在一起。沈嶸表示，范姜彥豐與粿粿兩人會走入婚姻，以靈學能量的觀點來看，雙方是「互為交易」的關係。粿粿原本看上范姜家世底蘊不錯，爸爸與手足是醫師，認為嫁給范姜彥豐應該「嫁得不錯」；而范姜彥豐則是看上當時的粿粿可愛漂亮、小有知名度、賺錢能力又強，加上自己也很想組成家庭，所以沒有多想就認定粿粿。

因此，兩人相愛並不具備「真愛」的能量，所以雙方對彼此的缺點、難處，較難互信互諒。例如：粿粿提及家用大多為自己負擔、小孩大哭范姜彥豐跑去戴耳機，以及范姜彥豐疑似大男人的行徑。

反觀粿粿與王子，沈嶸通靈兩人竟是有前世關係的「先天正緣」，兩人前世曾做過一世夫妻。前世的粿粿非常愛王子，因為前世的王子長相英俊瀟灑、顏質很高，這讓粿粿非常的崇拜與迷戀，抱著「我老公是最帥的男人」的心情，對婚姻的一切甘之如飴，即便王子的優點只有顏質，但在粿粿的心目中，只要帥就足以勝過一切。

這樣的意念延續到此生，使得粿粿一看到王子自然就會產生滿滿的好感。雖然粿粿的內心很想嫁給王子，奈何王子並沒有結婚的念頭。以王子而言，此生看到粿粿只是覺得有種親切的熟悉感，他也深知粿粿非常喜歡他，自己只是如前世一般，習慣粿粿的付出、依賴粿粿對自己全心全意的愛與崇拜。

沈嶸補充，雖然看似是范姜彥豐抓姦佔上風，輿論也都壓倒性地站在范姜彥豐這邊，但以緣分能量運作的角度來看，范姜彥豐從頭到尾都是局外人，真正的感情熱線發展從結婚前就一直是粿粿和王子兩人的事。至於這三位當事人的遭遇，沈嶸分別給出精闢的八字總結：「范姜是莫名其妙、入局旁觀。粿粿是義無反顧、愛情至上。王子則是無力負荷、身敗名裂。」

★《中時新聞網》提醒您：民俗信仰僅供參考，請勿過度迷信！

