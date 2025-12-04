粿粿、范姜彥豐敲定離婚協議！付百萬贍養費 她添條件：別咬王子

王子邱勝翊先前驚爆介入粿粿與范姜彥豐之間的婚姻，醜聞延燒至今，今（5日）有週刊報導，這對夫妻已經談妥離婚協議，由粿粿支付一筆她給得起的贍養費，但其中一項條件就是「范姜不再繼續『咬』王子」，不再公開對此發表言論。

王子介入粿粿與范姜的婚姻。（圖／翻攝自王子臉書）

粿粿和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐10月底拍片怒控資深男星王子和粿粿婚內出軌，後續王子道歉「超過了朋友間應有的界線」間接承認事有蹊蹺，不過粿粿卻發片反擊，強調「離婚沒有外界介入，也沒有第三者」，認為婚姻的失和與其他人無關。

距范姜彥豐毀滅式爆料至今已過了一個多月，《鏡週刊》今天報導，他和粿粿已經談妥離婚協議，范姜從求償1600萬，接著一路往下修，降至1200萬、800萬，如今傳出雙方已經敲定贍養費的金額，是一筆范姜能接受、粿粿也負擔得起的費用。

報導稱，這對夫妻的談判，從撫養權、房貸、贍養費一一釐清，粿粿還增加一條規定，就是在簽下離婚協議後，范姜不能繼續公開死咬王子；至於確切的贍養費金額，則是未被透露。

