粿粿、范姜彥豐爆離婚協議談好了！她得付百萬贍養費 加提要求「不再緊咬王子」

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導

范姜彥豐今年10月底時以影片控訴太太粿粿出軌王子（邱勝翊），此事已經發展一個月，范姜彥豐從一開始的求償1600萬、1200萬到800萬，近日終於有最新進度，經過協商後，已經談定了粿粿可以負擔得起的百萬贍養費，具體數字為多少，雙方不願透露，以及粿粿最在乎的一條協議，即是要范姜彥豐不要再「緊咬」王子，從此封口。

粿粿（左）與范姜彥豐的離婚協議中，提出一要求，就是不要對方再咬王子（右）。（圖／翻攝IG）

據《鏡週刊》報導，范姜彥豐與粿粿的離婚協議，有別於鬧上法院說清楚，他選擇以協商方式處理，這樣不會剝奪粿粿身為媽媽的權利，這段婚姻也能以兩人都接受的方式結束，但卻卡在錢的事情上，一直沒有定論。

廣告 廣告

范姜彥豐與粿粿從撫養權、房貸、贍養費都一一協商，甚至條列式地列出一條細則，即是范姜彥豐在簽下離婚協議後，不要再出面死咬王子，可以看出粿粿「護王心切」，愛的極深。而粿粿婚後的收入多以現金結算，且存到以自家人名義開設的公司帳戶，所以在談判時有了底氣，這場離婚拉鋸戰，如今終於有了共識。

更多FTNN新聞網報導

粿粿爆出軌王子！狄志為逆風喊話「反而有些心疼她」 點出局勢失控關鍵原因

粿粿出軌重創形象！SWAG招手談合作 「有望開優渥條件」未來動向曝光

王子學學人家怎麼寫！胡釋安家讓粿粿借住「女友同意」 網讚：有邊界感的聲明書

