粿粿、范姜彥豐離婚協議談妥了！百萬贍養費外加「1條件」
藝人王子（邱勝翊）與人妻粿粿的婚外情風波延燒，先前粿粿丈夫范姜彥豐於10月公開爆料影片，重創兩人形象，演藝工作全面停滯。今（5）日《鏡週刊》報導指出，兩人已談妥離婚協議，粿粿將支付一筆她可負擔的贍養費，但附帶條件是范姜不得再公開攻擊王子，范姜最終也同意封口。
報導指出，兩人並未對簿公堂，而是私下逐項協商，包括求償金額由最初1600萬元一路下修至雙方都能接受的程度，並釐清撫養權、房貸與贍養費等細節，粿粿更提出不再「攀咬王子」作為協議前提。先前范姜因情緒重創而憔悴暴瘦，但近日社群更新可見氣色好轉，並自我喊話「期許自己對於未知，能不忘熱忱和初心，自律和善良，都是一種選擇」。
