粿粿、范姜彥豐「平安夜法院碰頭」 調解聲音大氣氛緊繃

范姜彥豐、粿粿平安夜在法院正面交鋒。(圖/FB@范姜彥豐)

昔日明星夫妻檔范姜彥豐、粿粿（江瑋琳）婚變延燒近2個月，先前傳出已談妥百萬贍養費、簽字離異，風波將落幕；豈料昨（24日）平安夜，兩人低調現身士院家事法庭調解，氣氛被形容緊張。

根據《ETtoday新聞雲》報導，粿粿、范姜彥豐皆由律師陪同出庭，調解約1小時。期間，調解室不時傳來較大的音量，連外面的民眾都聽得見，氣氛明顯緊繃。調解結束後，粿粿和律師率先離去，20分鐘後換范姜彥豐步出法院，兩人皆未多做說明。

回顧整起風波，范姜彥豐10月底拍影片控訴粿粿「道德淪喪、婚內出軌」，居然暗中偷吃王子（邱勝翊）。王子二度道歉，承認和粿粿踰矩，希望能以分期付款的方式還賠償金。王子認了當小王後，形象崩毀，所屬經紀公司震怒，全面暫停王子的演藝事業，要他好好反省。

粿粿11月初拍「17分鐘自白影片」反擊范姜彥豐開口要1600萬、找徵信社老闆協商，後來打折降為1200萬。影片中，她除了抱怨范姜彥豐的種種不是，也淚訴自己在婚姻中身心俱疲，還要扛8成家計，但承認和王子過從甚密。

范姜彥豐否認粿粿的說法，認為她試圖掩蓋事件真相，模糊「婚姻出軌」才是導致婚姻破裂的真正焦點，他整理婚變時間軸：「美國回來，妳首次提離婚，我找婚姻諮商，妳說如果要挽留繼續婚姻就必須簽婚前協議，我發現證據出軌，心死、停止挽留、開始協商，並非妳說的是協商離婚後才跟邱勝翊先生毀了我們這個家。」

本月初，傳出雙方談妥百萬離婚費，粿粿開出一條協議，要求范姜彥豐簽下離婚協議後，不再出面追究王子責任，應允從此封口。然而，這起婚變已正式對簿公堂，雙方進法院調解，相關爭議顯然未定案，後續發展令外界關注。

