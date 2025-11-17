粿粿、范姜昔登《熱吵店》大聊婚姻之道 Melody失婚前輩給出中肯建議

【緯來新聞網】Melody今早（17日）現身GAP中和環球門市開幕活動，工作之餘也準備好好購物，身為《11點熱吵店》前主持人，近期因粿粿出軌王子的「粿王事件」鬧得沸沸揚揚，導致昔日與老公范姜彥豐上節目談婚姻知道影片被翻出，她以自身經驗表示：「每一家都有難念的經。」

Melody才不想管人家家務事呢！（圖／記者許方正攝）

Melody早起依舊有活力漂亮，提到過去的好夥伴沈玉琳病況，她表示：「不打擾就是最好的關心，沒事就是好事。」而她同時相信，沈玉琳很快就可以康復與大家見面。

Melody很尊重女兒的想法。（圖／記者許方正攝）

2023年正式離婚後，Melody成為失婚過來人，現在擁有新戀情，展現幸福笑容，認了有預感會被問粿王事件，「我身為過來人跟大家分享一個觀念，我個人對於其他人的家務事不便評論，因為每一家都有難念的經，只有當事人自己知道所有狀況，所以旁觀者就祝福」，總之認為自在方式生活，身心靈的健康最重要。



雖然他們上過Melody節目，不過她與王子、粿粿和范姜彥豐沒有私交，笑稱朋友很少，最常接觸的人都是工作夥伴，「你們可能不相信，我的朋友真的很少，我到這個人生的階段，朋友是用簡化，有幾個好朋友、有工作好夥伴、有家人就夠了，祝福大家」。

Melody準備要買買買。（圖／記者許方正攝）

