粿粿、范姜昔登《熱吵店》大聊婚姻之道 Melody失婚前輩給出中肯建議
【緯來新聞網】Melody今早（17日）現身GAP中和環球門市開幕活動，工作之餘也準備好好購物，身為《11點熱吵店》前主持人，近期因粿粿出軌王子的「粿王事件」鬧得沸沸揚揚，導致昔日與老公范姜彥豐上節目談婚姻知道影片被翻出，她以自身經驗表示：「每一家都有難念的經。」
Melody才不想管人家家務事呢！（圖／記者許方正攝）
Melody早起依舊有活力漂亮，提到過去的好夥伴沈玉琳病況，她表示：「不打擾就是最好的關心，沒事就是好事。」而她同時相信，沈玉琳很快就可以康復與大家見面。
Melody很尊重女兒的想法。（圖／記者許方正攝）
2023年正式離婚後，Melody成為失婚過來人，現在擁有新戀情，展現幸福笑容，認了有預感會被問粿王事件，「我身為過來人跟大家分享一個觀念，我個人對於其他人的家務事不便評論，因為每一家都有難念的經，只有當事人自己知道所有狀況，所以旁觀者就祝福」，總之認為自在方式生活，身心靈的健康最重要。
雖然他們上過Melody節目，不過她與王子、粿粿和范姜彥豐沒有私交，笑稱朋友很少，最常接觸的人都是工作夥伴，「你們可能不相信，我的朋友真的很少，我到這個人生的階段，朋友是用簡化，有幾個好朋友、有工作好夥伴、有家人就夠了，祝福大家」。
Melody準備要買買買。（圖／記者許方正攝）
更多緯來新聞網報導
其他人也在看
獨家／粿粿婚內出軌風暴！第三位前男友也暖聲祝福 這一句話點醒全台
啦啦隊女神粿粿婚變風波越演越烈，婚內出軌、封口費協商破局、王子邱勝翊二度道歉的風暴仍未停歇。粿粿的「第三位前男友」X先生，接受《三立新聞網》訪問表示，看到這一連串的事件，「惋惜、遺憾、震驚、不敢相信」情緒交雜，憑良心說一句，沒有任何一位丈夫可以忍受這種事，「錯了就是錯了，不要再困獸之鬥，妳還有未來」。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
9年婚姻超恩愛！何潤東、林姵希「不生小孩」維持兩人世界，把平凡日子過成詩
在分分合合頻傳的娛樂圈中，何潤東與妻子林姵希的低調婚姻，已悄悄走過九個年頭。兩人自2007年相戀至今長跑18年，2016年選在何潤東父母的結婚紀念日登記，至今仍維持「零緋聞、無子女」的伴侶模式，用最樸實的陪伴書寫愛情故事。姊妹淘 ・ 1 天前
Melody談「粿王」偷吃風波 旁觀者不評論「祝福找到自在方式」
Melody在2006年時嫁給富商吳育奇，2023年兩人離婚，Melody離婚後先是被前夫告因簽不平等離婚協議，因此離婚無效，她勝訴後未料爆出案外案，向林姓友人借款美金70萬（約2328萬台幣）未還被提告，去年一審判免還，最近二審判決出爐，Melody還是贏了，當時Melody經紀人回應：「...CTWANT ・ 13 小時前
粿王出軌風波延燒！Melody自爆「過來人」親吐心聲：身心靈很重要
近來粿王風波鬧得沸沸揚揚，Melody今（17日）出席品牌活動，被問及此事坦言，自己也是過來人，「這些都是別人的家務事，我們旁觀者不便評論，每家都有難念的經，只有當事人最知道狀況，希望大家可以找到健康自在的方式生活，身心靈的健康非常重要。」被問及感情狀況，她僅表示，大家都是朋友，和女兒也都會互相介紹認識，自己的重心還是在家庭、事業上。鏡報 ・ 12 小時前
謝和弦力挺范姜彥豐！寫「工具人之歌」邀合作：唱歌比王子好聽
范姜彥豐怒控粿粿婚內出軌王子（邱勝翊）掀起熱議，一向敢言的謝和弦，今（16）日出席〈夠愛〉簽唱會，特別選唱曾為王子所屬團體「JPM」創作的〈那不是雪中紅〉。談及選曲原因，他直言「這首歌好像又翻紅了，現在好像只剩我可以唱」，狠酸分別捲入閃兵與不倫風波的小杰（廖允杰）和王子，更笑說自己乾脆與毛弟（邱宇辰）組團。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
邱澤夫妻好浪漫！被目擊騎單車出遊 許瑋甯「下半身失蹤」洩雪白美腿
女星許瑋甯近年在戲劇圈表象亮眼，精湛演技也榮獲金鐘獎肯定，感情方面則跟跟邱澤結婚4年，於今年誕下一子「Ian」，家庭生活美滿。近日，她在IG曬出騎單車的照片，雖然看不出有沒有旅伴，但有網友恰巧在當天巧遇許瑋甯，間接透露原來是跟老公邱澤一同出遊。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
粿粿婚變爆偷吃！Melody吐過來人心聲：每家都有難念的經
粿粿婚變爆偷吃！Melody吐過來人心聲：每家都有難念的經EBC東森娛樂 ・ 12 小時前
分居5天就帶男同事回家 妻創許願池群組夫崩潰了
（記者周德瑄／綜合報導）新竹一名人夫因不滿妻子在雙方協議分居期間與男同事過從甚密，不僅帶對方返家過夜，甚至還共 […]引新聞 ・ 1 天前
阿里巴巴AI助手「千問app」上線 立即塞爆網路
大陸「阿里巴巴」集團旗下的人工智慧助手「千問app」，今（17）日正式開放公測，網頁與PC版同步開放。據阿里巴巴表示，「千問app」的應用場合，涵蓋辦事、地圖、健康、購物等多個生活場景。而「千問app中廣新聞網 ・ 12 小時前
「成龍插管照」全網瘋傳！150萬粉專淚喊：他離開了
娛樂中心／楊佩怡報導香港武打巨星成龍出道數十年，以「不用替身」敬業精神稱霸國際影壇，至今71歲仍親自上陣拍動作戲，雖然常被電影公司以「最後一部」宣傳作品，但幾乎每年仍有作品面世，似乎還未計劃退休。沒想到，近日擁有150萬人追蹤的臉書帳號，突發表成龍死訊，引發網友熱議。民視 ・ 7 小時前
親媽教得好！汪小菲妻Mandy首洩「大S生前託付」：我一直在做
大S（徐熙媛）2月於日本病逝後，留下的一雙兒女「玥兒」、「箖箖」目前由生父汪小菲及現任妻子Mandy（馬筱梅）照顧。Mandy對姐弟倆的悉心照顧外界有目共睹，她也被網友盛讚是「後媽最佳人選」。Mandy近日在直播罕見提起大S，大讚對方將孩子教得很好，也透露自己一直在做大S生前委託她的事。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
阿嬤一句「我沒穿過婚紗」 嘉義蔦松社區為長者圓夢 彌補當年缺憾
嘉義縣東石鄉蔦松社區發展協會今(17日)舉辦「長者圓夢婚紗日」，除讓10位長輩參與生命回顧課程、創作生命故事書外，也安排長輩穿上白色婚紗、白西裝，拍下美美婚紗照，儀式感十足，阿公、阿嬤笑容燦爛，彌補當年未拍婚紗照的缺憾。中時新聞網 ・ 5 小時前
東石蔦松社區辦圓夢婚紗日 重溫人生重要時刻
(記者廖建智嘉縣報導)嘉義縣東石鄉蔦松社區發展協會17日舉辦「長者圓夢婚紗日」，安排10位長輩參與生命回顧課程與創作生命故事書，接著 10 位長輩穿上婚紗及西裝，在專業團隊協助下拍攝婚紗照，縣長翁...自立晚報 ・ 20 分鐘前
芬普尼超標雞蛋流入台中！影響35家店 業者急喊「已停用」
彰化4萬顆芬普尼超標毒蛋流入台中35家餐飲店，影響遍及海線地區！台中市政府已公布受影響店家名單，包括連鎖豆漿店、早餐店、蔥餅店等民眾常光顧的店家，並派員稽查釐清。業者紛表示已停用問題蛋或澄清蛋源，盼獲合格證明消除消費者疑慮。TVBS新聞網 ・ 57 分鐘前
霸氣送400份雞排！台大電機系學長驚人身分起底 竟是開箱YTR
先前曾有一名自稱是台大大氣系的學生發出祭品文，預測鳳凰颱風侵台時，台北市至少會放颱風假2天，還放話預測失敗要發放雞排，不過，該名網友在預言失敗後，並未實現賭約也掀起大家熱議，沒想到昨（16日）晚間又有名自稱台大電機系學長要捍衛母校尊嚴，接力發雞排，果真今（17日）兌現承諾，而他驚人身分也被起底。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
披薩店羞辱台客！驚動義大利市長 她驚「台灣國際地位」：要出來洗門風
近日有16位台灣觀光客到義大利一家披薩店用餐，16人只點5份披薩、3杯啤酒，遭披薩店老闆用義大利語拍片公審，影片中台灣顧客聽不懂，還笑著對鏡頭打招呼比讚、比YA手勢。老闆最後甚至情緒激動怒嗆「台灣滾吧，太棒了。」影片曝光後，立刻引發許多台灣網友出征批評，事後披薩店老闆PO出道歉影片，披薩店所在地市長也出面緩頰表示「將見台灣代表解決」。對此，財經網美胡采蘋就驚呆「台灣國際地位是不是稍微有點太高了」。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
楊祐寧首搭熱依扎擦出CP感 自曝常自拍搞笑番外篇
話題陸劇《灼灼韶華》改編自暢銷小說《野心家》，由熱依扎和楊祐寧領銜主演，是楊祐寧首部主演的陸劇，聊到拍攝片場的事情，楊祐寧自曝：「我們常在演完比較嚴肅的戲份後，就會再演一個搞笑版本的。」中時新聞網 ・ 6 小時前
《看看你有多愛我》迎大結局！楊謹華被網路公審哽咽：我不是好媽媽
劇中，楊謹華一手佈局的「假綁架」事件意外失控，不僅讓大女兒林思廷落入真正綁匪手中，連小女兒詹子萱也接連身陷險境。面對突如其來的危機，她只能透過視訊與女兒連線，甚至被迫接受網路公審，任由網友評判她是否稱得上「好媽媽」。幾場關鍵的視訊直播戲，不但將角色的母愛...CTWANT ・ 1 天前
中國官方突喊「別去日本」！多家航司秒開退票潮 旅客刷一排成功退款
（記者周德瑄／綜合報導）中國外交部14日突然發布提醒，呼籲中國公民近期避免前往日本，引發旅遊市場立即出現連鎖反 […]引新聞 ・ 1 天前
3檔被動元件 今年估賺逾1股本
被動元件廠2025年前三季獲利前五強出爐，龍頭廠國巨*稅後純益以169億元遙遙領先，保護元件廠興勤因國巨股票分拆，前三季EPS以8.43元首次奪冠。族群前五強獲利均逾半個股本，從前三季獲利進度來看，法人預估，國巨、興勤、臺慶科今年獲利可望自一個股本起跳。工商時報 ・ 21 小時前