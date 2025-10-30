粿粿「離婚賠償」超出負荷！律師嘆：3000萬夢裡有

娛樂中心／李明融報導

男星范姜彥豐昨天（29日）上傳影片，發出毀滅式爆料粿粿婚內出軌王子（邱勝翊），且手上握有兩人出軌的鐵證，引發各界熱烈討論，後續更傳出范姜在離婚協商時向粿粿索賠3000萬元，粿粿當天稍晚做出回應，指出「對方提出的離婚金額，超乎了我的負擔」，李怡貞律師發表自己的觀點，她認為基於「2現實面」金額過大偏離一般認知，若男方真的想拿到外傳的3000萬這數字恐怕只有夢裡才會有。

傳粿粿「離婚賠償」高達3000萬！律師揭「2現實面」男方難討：夢裡會有

范姜彥豐指粿粿婚內出軌，痛批道德淪喪。（圖／翻攝自IG 范姜彥豐）范姜彥豐點名王子介入自己的婚姻家庭，不少網友開始挖出粿粿、王子兩人過往的互動，似乎早就出現端倪，也有人翻出徵信執行長謝智博過往在節目《婊姐必請》片段，他透露曾有一名委託人是丈夫，三個當事人都是知名藝人，假設丈夫選擇剩餘財產分配、提出侵害配偶權訴訟，妻子那方很可能率先發起媒體輿論戰，讓丈夫貼上「賺的錢沒有老婆多」、「死要錢」等，讓丈夫最後只能分得5、60萬，頂多80萬，在徵信社出面協商後，離婚賠償金額可能提升至300萬，對此，網友推測該節目提到的就是這起事件的主要3人。

廣告 廣告

傳粿粿「離婚賠償」高達3000萬！律師揭「2現實面」男方難討：夢裡會有

李怡貞認為男方若是想求償3000萬，恐怕有難度。（圖／翻攝自女人大律師李怡貞 臉書）

而粿粿事後發文表示，為了結束這段婚姻關係，自己一直盡力以理性和誠意溝通，協議已經談很久了，「但是對方提出的離婚金額，超乎我的負擔，協商破裂以及無預警的影片說了許多與事實不符的內容」，若離婚賠償金額推測屬實，律師李怡貞就在臉書粉專「女人大律師李怡貞」發文點出現實面，平心而論，她認為雙方「不是豪門」、「沒結婚幾年」，因為外遇請求3000萬元，「應該是夢裡才有這數字，基本上不是徵信社餅畫太大，就是訊息有落差」，李怡貞接著說若外遇對象僅是和正宮「聊騷」侵害配偶求請求30萬元都還不知道有沒有機會，不過李怡貞也強調，如果粿粿先外遇，還被發現試圖騙配偶放棄剩餘財產分配請求，這部分行為就真的過分了。

原文出處：傳粿粿「離婚賠償」高達3000萬！律師揭「2現實面」男方難討：夢裡會有

更多民視新聞報導

王子「贏了夫人又逃兵」！中國粉絲怒退上海演唱會門票

范姜彥豐婚變早有警訊？國師曾提醒「4類人」繃緊神經

獨／范姜彥豐有明確證據！知情人士揭：看到關鍵照片

