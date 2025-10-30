粿粿「1舉動」不單純！家人救了范姜彥豐 律師：差點誰都幫不了

范姜彥豐29日爆料妻子粿粿婚內出軌男星王子。圖／翻攝自粿粿、王子IG

男星范姜彥豐29日爆料妻子粿粿婚內出軌男星王子（邱勝翊），王子也承認這段不倫戀，昨（29）日發布道歉聲明說，「想和大家說明並致歉，對當事人造成困擾，也讓許多人失望，向當事人以及所有受到影響的人表達最真誠的歉意」，事件引發熱議。對此，律師黃韋儒在Threads中發布貼文，建議千萬不要為了挽回婚姻，簽下放棄婚後剩餘財產分配的條約。

昨日男星范姜彥豐發布影片指控妻子粿粿跟王子發生婚外情，並表示粿粿從美國玩回來後態度大轉變，開始早出晚歸，甚至凌晨3、4點才回家，有時候甚至不回家，這段時間小孩幾乎都沒有見到媽媽，讓范姜彥豐身心俱疲。

范姜彥豐接著說，粿粿利用他想要維繫婚姻、家庭的心態，引導他去簽放棄婚後剩餘財產分配的條約，但還好家人推測事情不單純，及時阻止范姜彥豐，否則他可能已經簽下去。范姜彥豐直言，「可能是老天爺在可憐我吧，讓我能夠早點看清真相，停止挽留她」，但他也沒想到粿粿竟然可以當著他的面說謊發誓，連眼睛都不眨。

對此，律師黃韋儒在Threads中發布貼文，透露看到范姜彥豐、粿粿、王子的新聞後，提醒大家千萬不要為了挽回婚姻，簽下放棄婚後剩餘財產分配的條約，黃韋儒直言，「如果真的簽了，請哪個律師都沒用的，還好范姜彥豐沒簽」。黃韋儒強調，另外還有一個概念，就是「婚後房子登記誰名下就是誰的，沒有共有房屋所有權這件事情，剩餘財產分配的是錢，不是房屋所有權」。

貼文曝光後，網友好奇問有出軌證據就可以要求對方淨身出戶嗎？對此，黃韋儒解答說，這兩件事是分開的，對方沒有義務要簽名，但是可以請求賠償。另外，若是對方不出售房屋，被外遇的配偶會不會討不到錢？黃韋儒則指出，有剩餘財產分配的權利是可以討錢的，對方沒那麼多現金的話，訴訟一路勝訴確定，可以聲請法拍對方的房屋。



