粿粿「1舉動」不單純！家人救了范姜彥豐 律師：差點誰都幫不了
男星范姜彥豐29日爆料妻子粿粿婚內出軌男星王子（邱勝翊），王子也承認這段不倫戀，昨（29）日發布道歉聲明說，「想和大家說明並致歉，對當事人造成困擾，也讓許多人失望，向當事人以及所有受到影響的人表達最真誠的歉意」，事件引發熱議。對此，律師黃韋儒在Threads中發布貼文，建議千萬不要為了挽回婚姻，簽下放棄婚後剩餘財產分配的條約。
昨日男星范姜彥豐發布影片指控妻子粿粿跟王子發生婚外情，並表示粿粿從美國玩回來後態度大轉變，開始早出晚歸，甚至凌晨3、4點才回家，有時候甚至不回家，這段時間小孩幾乎都沒有見到媽媽，讓范姜彥豐身心俱疲。
范姜彥豐接著說，粿粿利用他想要維繫婚姻、家庭的心態，引導他去簽放棄婚後剩餘財產分配的條約，但還好家人推測事情不單純，及時阻止范姜彥豐，否則他可能已經簽下去。范姜彥豐直言，「可能是老天爺在可憐我吧，讓我能夠早點看清真相，停止挽留她」，但他也沒想到粿粿竟然可以當著他的面說謊發誓，連眼睛都不眨。
對此，律師黃韋儒在Threads中發布貼文，透露看到范姜彥豐、粿粿、王子的新聞後，提醒大家千萬不要為了挽回婚姻，簽下放棄婚後剩餘財產分配的條約，黃韋儒直言，「如果真的簽了，請哪個律師都沒用的，還好范姜彥豐沒簽」。黃韋儒強調，另外還有一個概念，就是「婚後房子登記誰名下就是誰的，沒有共有房屋所有權這件事情，剩餘財產分配的是錢，不是房屋所有權」。
貼文曝光後，網友好奇問有出軌證據就可以要求對方淨身出戶嗎？對此，黃韋儒解答說，這兩件事是分開的，對方沒有義務要簽名，但是可以請求賠償。另外，若是對方不出售房屋，被外遇的配偶會不會討不到錢？黃韋儒則指出，有剩餘財產分配的權利是可以討錢的，對方沒那麼多現金的話，訴訟一路勝訴確定，可以聲請法拍對方的房屋。
更多鏡報報導
小S曾靈魂拷問「婚後發生出軌？」粿粿反應曝 網驚時空旅人還有她
加保沒做「1件事」！600萬理賠進別人口袋 老婆、小孩領不到
交往1個月就懷孕！男滿月酒擺20桌驚覺「不是生父」崩潰：女友早已婚
其他人也在看
差點在金鐘獎引爆？范姜彥豐被指心軟收手 全因粿粿私下求情「別讓王子難看」
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導男星范姜彥豐跟粿粿結婚3年爆出婚變，范姜彥豐昨（29）日突然以一支長達9分鐘的影片，指控妻子婚內出軌藝人王子（邱勝翊）...FTNN新聞網 ・ 21 小時前
粿粿夫婦也翻車！蔡阿嘎挖「5組男女合照」全出事：以後不要了
前啦啦隊女神粿粿，遭老公范姜彥豐指控婚內出軌，與王子陷入不倫戀醜聞，掀起網路大量討論。怎料，知名YouTube蔡阿嘎竟意外翻出過往包含粿粿、范姜彥豐夫婦在內的5張合照，嚇得他直呼：「以後不要再隨便跟人合照了」。中時新聞網 ・ 13 小時前
范姜彥豐出生「醫師世家」！背景對比王子邱勝翊 網友不解：輸在哪？
[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導藝人范姜彥豐29日指控妻子粿粿婚內出軌王子邱勝翊，但粿粿否認外遇一事，邱勝翊卻親口承認「超過了朋友間應有的界線」...FTNN新聞網 ・ 2 小時前
離婚金要3千萬？ 粿粿喊超出負擔 律師搖頭：夢裡會有
離婚金要3千萬？ 粿粿喊超出負擔 律師搖頭：夢裡會有EBC東森新聞 ・ 23 小時前
連續2波！這天冷空氣殺到「連冷4天」低溫見1字頭
連續2波！這天冷空氣殺到「連冷4天」低溫見1字頭EBC東森新聞 ・ 1 天前
網發范姜聲明懶人包 揭兩人鬧翻「最後一根稻草」
網發范姜聲明懶人包 揭兩人鬧翻「最後一根稻草」EBC東森娛樂 ・ 1 天前
桃園失聯移工見警跳車手刀衝刺 警追百米他仆街就逮
桃園警方破獲一起失聯移工案，一名越南籍失聯移工日前在路上見到警車，突然從行進中機車後座跳車狂奔，警方察覺有異一路追捕，男子最後摔倒遭警方壓制查出逃逸身分依法送辦。中天新聞網 ・ 1 天前
范姜彥豐、粿粿談判離婚內情曝光！徵信社爆「女方完全沒尊重」：絕對可以支持范姜
藝人范姜彥豐29日突然在社群發文，指控妻子粿粿（江瑋琳）「道德淪喪婚內出軌」，並點名出軌對象是王子（邱勝翊），強調自己握有兩人出軌的明確證據，震撼演藝圈。消息曝光後，網友隨即翻出「徵信執行長」謝智博先前上節目的片段，內容與這起事件不謀而合，間接曝光雙方離婚談判細節。姊妹淘 ・ 19 小時前
粿粿住王子家「鐵證太炸裂」讓范姜彥豐心死！徵信社58字揭內幕了
娛樂中心／綜合報導前啦啦隊Passion Sisters成員粿粿（江瑋琳）遭結婚3年的老公范姜彥豐，爆出她與男星王子邱勝翊「婚內出軌」，對此王子直接承認「超過了朋友間應有的界線」，粿粿則強調自己有誠意談離婚條件，指出男方開出條件自己無法負擔，沒想到就有週刊爆料粿粿已經住進王子家，徵信社則掌握「關鍵鐵證」，讓協商中的范姜彥豐果斷放棄，不少網友都好奇背後真相，對此徵信社也給出58字回應曝光目前最新進展了。民視 ・ 2 小時前
昔同框范姜彥豐、粿粿！蔡阿嘎再曬5合照喊「不寒而慄」 網：全都出事
范姜彥豐與粿粿結婚3年爆婚變，昨日范姜彥豐毀滅式爆料，妻子粿粿與藝人王子（邱勝翊）婚內出軌，話題持續延燒。對此，百萬YouTuber蔡阿嘎今（30）日PO出5張合照，驚呼「看完這些照片不寒而慄…這算不算是一種反指標？以後不要再隨便跟人合照了」，網友一看照片裡的人物嚇傻「太扯！每個都出問題！」三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
粿粿曾誇口「不會出軌」影片被挖 秒被星座專家打臉
前啦啦隊女神粿粿遭老公范姜彥豐指控婚內出軌，對象竟是棒棒堂成員「王子」邱勝翊，引發外界關注。夫妻倆過去在節目上的訪談片段也被挖出，當時粿粿曾誇口「不會出軌」，卻當場被星座專家打臉。中天新聞網 ・ 1 天前
獨／范姜彥豐有明確證據！知情人士揭：看到關鍵照片
娛樂中心／綜合報導中信啦啦隊Passion Sisters前成員粿粿，與男星范姜彥豐交往6年後步入婚姻殿堂，然而婚僅維持3年時間竟爆出婚變消息，范姜彥豐29日發出黑底白字文，長達9分鐘影片控訴粿粿和前棒棒堂成員王子之間的不倫戀情，引發各界關注。民視 ・ 1 天前
粿粿若離婚改嫁王子機率多高？網友全猜一答案
粿粿（江瑋琳）和王子（邱勝翊）最近傳出桃色緋聞，粿粿丈夫范姜彥豐更發影片直指兩人「你們兩人親手毀了一個家」，而女方強調范姜彥豐發言與事實不符，王子則承認兩人超出朋友的界線。有網友好奇若粿粿離婚，梅開二度和王子結婚的機率有多少？沒想到PTT八卦版網友大多不看好。中時新聞網 ・ 2 小時前
粿粿爆還沒離婚就住進王子家！遭徵信社拍到鐵證 范姜彥豐心冷斬3年婚姻
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導范姜彥豐29日上傳影片指控太太粿粿出軌王子，而外遇時間點是在今年3月底粿粿與王子等其他朋友去美國旅遊2周後返台開始，態...FTNN新聞網 ・ 2 小時前
控粿粿出軌王子！范姜彥豐怒退追「美國團」2成員 王品澔發聲了
范姜彥豐在影片中指出，粿粿與王子以「朋友」身分相處，卻背地裡發展不倫情，氣得標記2人帳號質問「你們是不是覺得偽裝成朋友，越大膽就越安全？知情的幫你們隱瞞，不知情的被你們利用。」他更透露，自己翻看過去3人共同聚會的照片與影片，心中只覺得毛骨悚然，痛斥「你們親...CTWANT ・ 1 天前
范姜彥豐公審粿粿、王子不划算？律師曝一大風險：給自己找麻煩
男星范姜彥豐29日在社群媒體上發布影片，爆料妻子粿粿婚內出軌男星王子（邱勝翊），投下震撼彈。不過粿粿發聲否認外遇，反控對方「說了許多與事實不符的內容」。就有不少網友擔心范姜彥豐公審第三者是否會構成誹謗罪，知名網紅律師「雷丘」朱立偉也在臉書分享看法，透露他通常都會勸正宮這是一個「法律風險」不要「節外生枝」、「給自己找麻煩」。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
國小學童暴力失控波及27人 張錦豪籲市府重視保護師生受教權
CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導 新北市議員張錦豪昨（30）日在議會總質詢時，揭露汐止區一名小學四年級男童長期在課堂上脫序咆哮、翻桌，出現嚴重暴力行為，短短1個多月內已有7位師長、20名學生受到肢體與言語暴力衝擊，導致其他學生受教權、教師安危受到影響。張錦豪質疑教育單位無更強制的處理方式，向市長侯友宜請命：「誰來保護心生恐懼孩子們的受教權？」 據悉，...匯流新聞網 ・ 56 分鐘前
川習會前川普一句話「震撼北京」汪浩：這是印太新秩序的戰略紅線
[Newtalk新聞] 美國總統川普（Donald Trump）將於今（30）天和中國國家主席習近平在韓國會面，白宮表示兩人將在韓國上午11點進行談話。然而此前面對外界關心將談什麼話題、是否談及台海議題？川普對此直呼：「沒什麼好問的，台灣就是台灣」。作家汪浩分析：「這不只是口號，而是印太新秩序的戰略紅線！」 眾所矚目的「川習會」將於今日在南韓登場，先前有媒體在空軍一號上詢問川普「覺得習近平會在台灣議題上對你施加多大的壓力？」川普回應：「我不知道我們會不會談到台灣，我不確定，他可能會想問，但沒什麼好問的，台灣就是台灣。」接著川普把話題轉向台灣晶片說：「台灣的美妙之處在於，我們正把許多晶片製造商帶到美國本土，他們也知道」。 汪浩指在臉書發文寫道，川普一句「台灣就是台灣」震撼北京，也讓全球再度聚焦台海。他29日在赴南韓前受訪時表示：「我不知道我們是否會談到台灣，他（習近平）也許會想問，但沒什麼好問的——台灣就是台灣。」這句話延續他不久前的表態——「我很尊重台灣」，展現美國對台立場的堅定與自信。 汪浩指出，日本首相高市早苗在美日峰會後同樣強調日美共識「確保台海的安全與穩定是最重要的」，美國國務新頭殼 ・ 1 天前
一見鍾情愛上粿粿！范姜彥豐昔放閃「我先追她的」慘遭王子介入戴綠帽
粿粿與范姜彥豐2022年結婚育有一女，結婚3年爆出婚變，范姜彥豐29日拍影片怒控男星王子和粿粿婚內出軌。粿粿雖堅稱男方爆料「與事實不符」，王子卻道歉坦承「超過了朋友間應有的界線」。粿粿與王子過往相處細節也全被網友挖出，引起熱議。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
范姜控粿粿偷吃王子！蔡阿嘎曬6圖：不寒而慄
娛樂中心／李汶臻報導男星范姜彥豐與前啦啦隊成員粿粿結婚3年多，昨（29日）范姜主動掀牌、上傳9分鐘震撼影片，指控妻子粿粿「道德淪喪、婚內出軌」，與男星王子（邱勝翊）有不正當關係。他透過影片還原發現妻子外遇的經過，更透露自己掌握明確的出軌證據及關鍵照片。而百萬YouTuber蔡阿嘎今（30日）稍早突然上傳6組合照，透露自己看完後不寒而慄，更自嘲「反指標」。畫面曝光後，讓一眾網友全笑翻，更有人留言點名「這對夫妻」，讓蔡阿嘎、二伯快去合照。民視 ・ 20 小時前