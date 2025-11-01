粿粿17分道歉片太長？陳沂「1秒總結」酸：講那麼多廢話

粿粿在IG發出17分鐘長片回應婚變。（圖／粿粿IG）





范姜彥豐近日頻頻大動作控訴老婆粿粿婚內出軌藝人「王子」，粿粿今（1）日上傳一支長達17分鐘的影片對近期婚變傳言做出回應，網紅陳沂看了直呼「直言家務事都不能合理化她婚內出軌的行為」。

陳沂總結，粿粿幫范姜彥豐打造了「要錢的軟飯男人設」，在片中提及結婚時房子頭期款、房貸多數都由她負擔，甚至平時家中生活費也都是她來支出；粿粿在片中也針對開炮范姜不照顧家人的點開砲，指控范姜面對家人時，為了逃避責任竟然拿降噪耳機假裝沒有聽到，讓她十分難過。

陳沂看完影片後忍不住吐槽「講那麼多廢話，那都不能合理化妳出軌啊！好好道歉很難嗎，妳有沒有婚內出軌嘛？有！因為妳犯錯要離婚，對方要錢有什麼問題呢」。

網友看完紛紛留言「我出軌，對不起，但我不想付1200萬，這種只要五秒鐘的說明，居然要講17分鐘」、「外遇不跟她談錢是要跟她談感情喔」、「離婚不談錢？不然要談鋼琴嗎」、「這是一種簡答題硬要用600字稿紙寫滿的感覺，還想騙老師給卷面分喔」。

