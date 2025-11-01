粿粿17分道歉片太長？陳沂「1秒總結」酸：講那麼多廢話
范姜彥豐近日頻頻大動作控訴老婆粿粿婚內出軌藝人「王子」，粿粿今（1）日上傳一支長達17分鐘的影片對近期婚變傳言做出回應，網紅陳沂看了直呼「直言家務事都不能合理化她婚內出軌的行為」。
陳沂總結，粿粿幫范姜彥豐打造了「要錢的軟飯男人設」，在片中提及結婚時房子頭期款、房貸多數都由她負擔，甚至平時家中生活費也都是她來支出；粿粿在片中也針對開炮范姜不照顧家人的點開砲，指控范姜面對家人時，為了逃避責任竟然拿降噪耳機假裝沒有聽到，讓她十分難過。
陳沂看完影片後忍不住吐槽「講那麼多廢話，那都不能合理化妳出軌啊！好好道歉很難嗎，妳有沒有婚內出軌嘛？有！因為妳犯錯要離婚，對方要錢有什麼問題呢」。
網友看完紛紛留言「我出軌，對不起，但我不想付1200萬，這種只要五秒鐘的說明，居然要講17分鐘」、「外遇不跟她談錢是要跟她談感情喔」、「離婚不談錢？不然要談鋼琴嗎」、「這是一種簡答題硬要用600字稿紙寫滿的感覺，還想騙老師給卷面分喔」。
東森娛樂關心您
不良行為，請勿模仿
【更多東森娛樂報導】
●范姜彥豐毀滅式爆料後二度發聲！再吐真實心境
●王子生日秀恩愛！「第13照片藏玄機」 藏與粿粿定情日
●范姜彥豐控粿粿出軌！超正前女友說話了：人品就是最好的風水
其他人也在看
范姜彥豐看到她iPad「私人內容」！ 粿粿：慌亂下發了不該發的誓
人妻粿粿爆出軌男星王子，時隔多日後她發出17分鐘影片大談與范姜彥豐離婚過程，針對范姜彥豐表示掌握證據一事，粿粿哽咽道范姜可能看到她iPad的「私人內容」，讓她很徬徨。鏡週刊Mirror Media ・ 3 小時前
范姜彥豐長文回嗆粿粿「慣性說謊」 夫妻緣分已盡：留點口德吧
粿粿1日發出17分鐘影片，回應丈夫范姜彥豐指控她出軌王子邱勝翊一事，影片中數度淚崩，表示夫妻之間早已存在諸多紛爭。范姜彥豐於下午5點半左右，回應該則影片，無奈表示夫妻緣分已盡，「再多的謊言終究會被一一揭穿，面具是沒辦法戴一輩子的，留點口德吧。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 小時前
粿粿爆被拍到早住進王子家 徵信社：希望雙方能獲得善解
前啦啦隊女神粿粿和范姜彥豐3年婚姻破碎，范姜彥豐公開指控粿粿出軌王子（邱勝翊），震驚外界。粿粿更被週刊爆出早已住進王子家，全被徵信社拍到。對此，徵信社回應了。中天新聞網 ・ 1 天前
范姜彥豐早想在金鐘獎爆料？ 傳因「粿粿苦勸」心軟收手
男星范姜彥豐於29日公開指控其妻子粿粿與好友王子（邱勝翊）有不倫戀情，並表示手中掌握證據，計畫採取法律行動，引發關注。隨後又有消息傳出，范姜彥豐本來打算在金鐘獎那天爆料此事，由於粿粿苦勸才沒有提前爆料。中天新聞網 ・ 1 天前
王子生日文早埋伏筆！「第13張照」藏和粿粿定情日 網驚：太明目張膽
男星范姜彥豐29日爆料妻子粿粿婚內出軌男星王子（邱勝翊），投下震撼彈。就有網友發現，王子在今年慶生貼文中偷渡一張和粿粿雙人合照，直呼「早埋下伏筆」、「太明目張膽了吧！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
粿粿發聲！反控范姜「索討1600萬」 猜平板內容外流：很徬徨
范姜彥豐與妻子粿粿的婚姻風波持續延燒！粿粿終於首度發聲，透過17分鐘長影片回應事件，坦承與王子邱勝翊有踰矩行為，但否認同居。更爆范姜曾索討1600萬作為離婚條件，揭露兩人婚姻早已出現摩擦，常為小事爭執。粿粿表示自己支付房子八成頭期款及六成以上房貸，否認誘導范姜簽署放棄婚後財產協議。她希望公眾能夠理解事情的來龍去脈。TVBS新聞網 ・ 5 小時前
曾和王子邱勝翊傳緋聞！粿粿閨密席惟倫「1動作」站邊范姜彥豐
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導范姜彥豐29日突發指控結婚3年的妻子粿粿婚內出軌王子，消息一出震撼全網。王子過往情史也再度成為話題焦點，前一段緋聞是在...FTNN新聞網 ・ 1 天前
昔日情人今隔空發聲！范姜彥豐正妹前女友一句「人品就是最好的風水」惹網揣測
（記者蔡函錚／綜合報導）藝人范姜彥豐與粿粿的婚變消息自曝光以來，持續占據網路討論焦點。事件延燒第三天，范姜的前 […]引新聞 ・ 7 小時前
獨家／粿粿爆早住進王子家！ 范姜彥豐心碎狠斷3年夫妻情
范姜彥豐昨（29日）透過影片公開指控老婆粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌！關鍵時間就在今年3月底粿粿與王子及其他友人到美國旅遊兩週，返台後從早出晚歸到天亮才回家，最後直接不回家。知情人士向本刊透露，「人（粿粿）還沒離就已住進王子家中。」范姜彥豐無可奈何情況下，只好放棄協商。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
粿粿出軌「對男生沒邊界」？「好老公代表」楊祐寧一句話見高EQ
恐怖片《泥娃娃》票房突破8200萬！男女主角楊祐寧、蔡思韻與監製陳亮材、連奕琦、導演解孟儒今（1）日現身戲院。近來藝人粿粿與范姜彥豐，爆劈腿王子風波，引起軒然大波，楊祐寧也發表看法。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
「最帥展昭」甄志強驚傳上海病逝家屬痛徹心扉 過世前一天才發影片
曾在經典港劇《碧血青天楊家將》中扮演「展昭」、被封為「最帥展昭」的香港男星甄志強，驚傳在上海離世，享年59歲。甄志強的妻子今（31）日透過社群平台發布訃聞，證實了這項消息。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
曾偷吃被抓包！阿翔被問王子、粿粿婚外情「表情尷尬」：我沒資格講別人
粿粿與王子邱勝翊近期被范姜彥豐指控婚外情，三方目前皆已出面發表聲明。昔日因出軌謝忻鬧出風波的阿翔，1日下午他與浩子一同出席活動，被問到如何看待此次事件，表情略顯尷尬，不過還是做出回應。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 4 小時前
越線吃粿粿1招最可惡！律師揭「最輸的人」：王子風頭過又是一尾活龍
男星范姜彥豐29日在社群媒體上發布影片，爆料妻子粿粿婚內出軌男星王子（邱勝翊），投下震撼彈。律師李怡貞也在臉書談論此事，認為王子最可惡的是「一邊跟人老公稱兄道弟，一邊和別人老婆各種越界」，但在這段三角關係中最輸的人「永遠是那位失去一位曾經真心愛過你/妳的那個人。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
簡廷芮遭影射早知道粿粿、王子婚外情！ 發聲明切割：一段時間未聯繫
王子邱勝翊、粿粿近期陷入婚外情風波，由於范姜彥豐在影片中指出，妻子是因為美國旅遊回來後態度生變，連帶的同行友人都被懷疑。其中，「最美校花」簡廷芮遭受波及及影射，31日發出聲明，表示許多狀況，也是從新聞上得知，「希望大家不要過度解讀。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
捲粿粿婚內出軌王子風波 簡廷芮切割「沒聯絡」老公轉發力挺
前啦啦隊女神粿粿，遭先生范姜彥豐直接點名和王子（邱勝翊）婚內出軌，事後粿粿發文稱指控不實，但王子卻認了關係超出朋友界線，由於范姜彥豐指控粿粿美國行返家後開始出現反常行為，讓同行友人被懷疑知情幫隱瞞，繼王品澔第一時間澄清後，簡廷芮今（31日）發聲強調絕不支持任何不當行為，並稱已經有段時間沒聯絡，許多事還是看新聞才知道。鏡新聞 ・ 1 天前
馮淬帆81歲離世留下2遺憾！曾痛批王晶：害慘很多人
馮淬帆81歲離世留下2遺憾！曾痛批王晶：害慘很多人EBC東森娛樂 ・ 5 小時前
簡廷芮早知「粿王」不倫情？老公17字護妻：別再影響我的家
前啦啦隊女星粿粿遭丈夫范姜彥豐指控，與藝人王子發生婚內出軌，事情在網上持續延燒，且因為范姜提到妻子是在美國行回來後態度丕變，當時同行的藝人簡廷芮也被捲入這場風波，遭疑知情且幫忙隱瞞，甚至是與王子曖昧，台視新聞網 ・ 1 天前
王子爆介入粿粿、范姜彥豐婚姻！生日文早埋伏筆 偷藏「愛的合照」
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導范姜彥豐29日以影片爆出太太粿粿外遇王子（邱勝翊），指控她在3月與王子等友人去美國旅遊2周返台後，整個人都變了，如今許...FTNN新聞網 ・ 1 天前
爆王子粿粿美國團「還有一對沒爆」！天后闆妹再發聲：幾天後就有消息
粿粿和范姜彥豐2022年結婚育有一女，結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子則道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」。網紅「天后闆妹」突然發文爆料「其實那群好友．還有一對沒有被爆……唉」，暗示偷吃風波還未結束，引起萬人留言議論，她再度發文表示「反正你們再等幾天就有消息了」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
范姜彥豐二度聲明！手握鐵證打臉王子「說法前後矛盾」
范姜彥豐指控妻子粿粿婚內出軌王子邱勝翊，引發輿論。王子第一時間跳出來道歉，承認與粿粿間存在「超越朋友界線」的感情，但矢口否認介入他人家庭，對此，范姜彥豐31日晚間，再次發表律師聲明，直指王子的發文存在明顯矛盾。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 23 小時前