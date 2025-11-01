粿粿17分道歉片「1行為」律師動容：大量女性恐挺她

律師王至德認為，粿粿的道歉影片有機會帶來翻盤的效果。（圖／粿粿IG）





粿粿與范姜彥豐婚變消息延燒多日。粿粿今（1）日在IG上傳一支長達17分鐘的道歉影片。影片掀起網友熱烈討論，律師王至德PO文誇讚粿粿的公關處理方式，並預期「這支影片可能讓許多女性網友倒向粿粿這一邊」。

王至德在臉書文章中分析，兩個人都有巧妙地在使用「說話藝術」，像是范姜的工作收入在工作室帳戶他沒辦法用是事實，但是粿粿放在帳戶裡沒動用也是事實，只是兩個人都挑自己有利的講，都有避重就輕的話術。

王至德也認為，從粿粿的聲明可看出范姜好面子，對於自己收入較少、知名度不及粿粿而感到自卑，才會一直提錢或在意誰的名字在前面，甚至不陪粿粿去金鍾獎之類的事。影片中也有提到，兩人的婚姻走不下去的原因是對金錢對小孩的教養觀不同，並不是外力，還舉了小孩剛出生時因為有聽損而讓粿粿壓力很大，有次小孩哭鬧，范姜沒有去哄小孩而是去拿抗噪耳機，讓她很難過。另外粿粿希望把1/3收入幫小孩存起來，范姜說經濟壓力大想拿走小孩的那一部分，甚至只有粿粿及小孩出席的工作也以自己是爸爸為由而要抽成。

王至德同時表示，他認同粿粿的危機公關，他表示，影片表面上是粿粿頻頻道歉、說明，對出軌的事情坦承道歉，不做出狡辯，但同時也帶出兩人的矛盾主要在於金錢、對於孩子的養育觀念，且粿粿自己負擔大部分家用卻不計較，最後再向孩子道歉。

王至德直言「影片誠懇真情流露，連我都感動了，如果這是真情流露，那粿粿應該是很棒的媽媽，也不應該會有所謂不跟小孩視訊或不顧小孩的行為才對」，他也對之後的輿論做出預測，認為這個影片一出，應該會有許多女網友倒向粿粿這一邊。



