粿粿17分鐘反擊片 范姜怒轟：用謊言掩蓋真相
藝人范姜彥豐控訴太太粿粿婚內出軌王子，沉寂3天粿粿打破沈默，發出17分鐘的反擊影片。粿粿聲淚俱，下承認自己和王子有逾矩行為，但這並不是離婚主因，而是長期以來扛家用、房貸，連生產費都自己出，直到今年粿粿認為走不下去提離婚，對方反而跟他索討1600萬離婚費，對此范姜再度發文抨擊，整篇道歉文是惡意抹黑、用謊言掩蓋真相。
神隱三天，粿粿打破沉默，認了婚內出軌。
藝人粿粿：「對不起，我不應該在這個時候跟邱先生越走越近，有逾矩行為，這樣不對的行為，也真的讓整件事變得根本完全不是原本的樣子，是我沒有勇氣早點處理好我們的關係。」
出軌問題的確坦承，但粿粿緊咬范姜彥豐在離婚時討要1600萬元，而兩人分居時的生活費都是粿粿負擔。
藝人粿粿：「關於你說我去引導你，簽署放棄婚後財產的協議，這個也完全不是事實。」
加碼控訴，3年婚姻裡兩人經濟不平等，是粿粿想辦法賺錢，兩人的家頭期款房貸就連生孩子基本上都是她負責。
藝人粿粿：「頭期款我付了8成，平常6成以上的房貸也都是我付的，所以你說房子就登記在我的名下，這是我們討論出來的結果，家用的部分一樣都是我去負擔6到8成，包含生產的費用是我自己處理的，小孩出生後坐月子，小孩的一切，生活中的一切費用，我都盡我所能的想辦法。」
還說這三年來是范姜屢次想離婚，粿粿努力維繫婚姻，但工作家庭育兒加上兩人每況愈下的感情讓她身心俱疲。
藝人粿粿：「我真的覺得好累了，就是長期以來，一直累積的這些情緒，然後好多的問題，為什麼總是解決不了，這樣的生活真的很受不了。」
粿粿這回先從范姜討1600萬說起，再強調她是家庭支柱，因此婚姻破裂非一蹴可幾，到最後才談到與王子婚內出軌，即便過程中講了8次對不起，還哭成淚人兒，粿粿的17分鐘反擊影片，破鏡重圓是無望了，也沒能為自己扳回一城。
家人力挺粿粿「勇敢還原婚姻問題」 指控范姜彥豐愛計較：恭喜解脫了
范姜彥豐指控粿粿婚內出軌王子邱勝翊，風波延燒4日仍未消停。粿粿於1日發出17分鐘影片，淚訴夫妻感情早已存在矛盾，而一名自稱是粿粿家人的女生Kiwi，晚間發文力挺粿粿：「妹恭喜解脫了！」記者求證後，證實Kiwi為粿粿的遠親小姑。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 小時前
壓垮范姜彥豐最後一根稻草！曝心碎放手粿粿內幕：看完證據後無力挽回
粿粿和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」。知情人士更爆料，兩人還沒離婚，「就已經住進王子家中。」讓范姜彥豐只好放棄協商，決定離婚。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
粿粿爆被拍到早住進王子家 徵信社：希望雙方能獲得善解
前啦啦隊女神粿粿和范姜彥豐3年婚姻破碎，范姜彥豐公開指控粿粿出軌王子（邱勝翊），震驚外界。粿粿更被週刊爆出早已住進王子家，全被徵信社拍到。對此，徵信社回應了。中天新聞網 ・ 1 天前
遭爆拍到粿粿住王子家鐵證！徵信社62字證實不忍了：希望雙方獲得善解
粿粿和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」，如今週刊爆出粿粿已住進王子家，徵信社掌握到鐵證讓范姜彥豐心死、放棄協商。對此徵信社也回應了。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子生日文早埋伏筆！「第13張照」藏和粿粿定情日 網驚：太明目張膽
男星范姜彥豐29日爆料妻子粿粿婚內出軌男星王子（邱勝翊），投下震撼彈。就有網友發現，王子在今年慶生貼文中偷渡一張和粿粿雙人合照，直呼「早埋下伏筆」、「太明目張膽了吧！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
范姜彥豐早想在金鐘獎爆料？ 傳因「粿粿苦勸」心軟收手
男星范姜彥豐於29日公開指控其妻子粿粿與好友王子（邱勝翊）有不倫戀情，並表示手中掌握證據，計畫採取法律行動，引發關注。隨後又有消息傳出，范姜彥豐本來打算在金鐘獎那天爆料此事，由於粿粿苦勸才沒有提前爆料。中天新聞網 ・ 1 天前
昔日情人今隔空發聲！范姜彥豐正妹前女友一句「人品就是最好的風水」惹網揣測
（記者蔡函錚／綜合報導）藝人范姜彥豐與粿粿的婚變消息自曝光以來，持續占據網路討論焦點。事件延燒第三天，范姜的前 […]引新聞 ・ 8 小時前
曾和王子邱勝翊傳緋聞！粿粿閨密席惟倫「1動作」站邊范姜彥豐
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導范姜彥豐29日突發指控結婚3年的妻子粿粿婚內出軌王子，消息一出震撼全網。王子過往情史也再度成為話題焦點，前一段緋聞是在...FTNN新聞網 ・ 1 天前
粿粿婚外情王子淚崩道歉！17分鐘影片曝「范姜彥豐要求1600萬」
粿粿在被爆出婚外情王子邱勝翊後，1日打破沉默發出17分鐘影片，開頭就直指范姜彥豐開口拿1600萬離婚費用，並表示范姜彥豐在婚姻中多次提出離婚，今年是她第一次主動提離婚，「真正走不下去，從來不是外力介入也不是第三者」，原因是真的感覺走不下去了。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 8 小時前
捲粿粿婚內出軌王子風波 簡廷芮切割「沒聯絡」老公轉發力挺
前啦啦隊女神粿粿，遭先生范姜彥豐直接點名和王子（邱勝翊）婚內出軌，事後粿粿發文稱指控不實，但王子卻認了關係超出朋友界線，由於范姜彥豐指控粿粿美國行返家後開始出現反常行為，讓同行友人被懷疑知情幫隱瞞，繼王品澔第一時間澄清後，簡廷芮今（31日）發聲強調絕不支持任何不當行為，並稱已經有段時間沒聯絡，許多事還是看新聞才知道。鏡新聞 ・ 1 天前
簡廷芮早知「粿王」不倫情？老公17字護妻：別再影響我的家
前啦啦隊女星粿粿遭丈夫范姜彥豐指控，與藝人王子發生婚內出軌，事情在網上持續延燒，且因為范姜提到妻子是在美國行回來後態度丕變，當時同行的藝人簡廷芮也被捲入這場風波，遭疑知情且幫忙隱瞞，甚至是與王子曖昧，台視新聞網 ・ 1 天前
爆王子粿粿美國團「還有一對沒爆」！天后闆妹再發聲：幾天後就有消息
粿粿和范姜彥豐2022年結婚育有一女，結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子則道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」。網紅「天后闆妹」突然發文爆料「其實那群好友．還有一對沒有被爆……唉」，暗示偷吃風波還未結束，引起萬人留言議論，她再度發文表示「反正你們再等幾天就有消息了」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
遭遇相同！他笑稱「想看范姜彥豐、江宏傑在一起」 釣出本尊回應：謝你囉
[FTNN新聞網]娛樂中心／綜合報導男星范姜彥豐與粿粿結婚3年驚傳婚變，范姜彥豐29日拍片控訴妻子粿粿出軌「王子」邱勝翊，事件曝光後引發各界熱議。對此，多數...FTNN新聞網 ・ 1 天前
粿粿爆「范姜彥豐不滿名字被排在她後面」母親節大吵：要顧工作、顧情緒還要顧家裡
粿粿被老公范姜彥豐指控跟王子在婚內出軌，1日她終於上傳17分鐘影片，訴說原委，她強調兩人婚姻本來就出問題，並不是因為王子的介入才告終，直言「從來不是任何的外力介入，也沒有任何的第三者。」林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 7 小時前
王子認越線粿粿！詹惟中18年前就算出他斷掌手相：花心要女生專情
范姜彦豐與粿粿婚變風波越演越烈，先前王子發聲明道歉，但上月31日范姜彦豐3度發聲，透過律師聲明，強調其於10月29日所言內容皆有明確證據支持，並將在訴訟中提出，不容許「非破壞家庭」與「逾越朋友界線」的矛盾說法。如今有網友回顧命理師詹惟中過去在節目替王子看手相，有花心的傾向、對女生的要求很高。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
