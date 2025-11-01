粿粿17分鐘反擊片 范姜怒轟：用謊言掩蓋真相

粿粿聲淚俱，下承認自己和王子有逾矩行為，但這並不是離婚主因。（圖／翻攝自IG@meigo.c）





藝人范姜彥豐控訴太太粿粿婚內出軌王子，沉寂3天粿粿打破沈默，發出17分鐘的反擊影片。粿粿聲淚俱，下承認自己和王子有逾矩行為，但這並不是離婚主因，而是長期以來扛家用、房貸，連生產費都自己出，直到今年粿粿認為走不下去提離婚，對方反而跟他索討1600萬離婚費，對此范姜再度發文抨擊，整篇道歉文是惡意抹黑、用謊言掩蓋真相。

神隱三天，粿粿打破沉默，認了婚內出軌。

藝人粿粿：「對不起，我不應該在這個時候跟邱先生越走越近，有逾矩行為，這樣不對的行為，也真的讓整件事變得根本完全不是原本的樣子，是我沒有勇氣早點處理好我們的關係。」

廣告 廣告

出軌問題的確坦承，但粿粿緊咬范姜彥豐在離婚時討要1600萬元，而兩人分居時的生活費都是粿粿負擔。

藝人粿粿：「關於你說我去引導你，簽署放棄婚後財產的協議，這個也完全不是事實。」

加碼控訴，3年婚姻裡兩人經濟不平等，是粿粿想辦法賺錢，兩人的家頭期款房貸就連生孩子基本上都是她負責。

藝人粿粿：「頭期款我付了8成，平常6成以上的房貸也都是我付的，所以你說房子就登記在我的名下，這是我們討論出來的結果，家用的部分一樣都是我去負擔6到8成，包含生產的費用是我自己處理的，小孩出生後坐月子，小孩的一切，生活中的一切費用，我都盡我所能的想辦法。」

還說這三年來是范姜屢次想離婚，粿粿努力維繫婚姻，但工作家庭育兒加上兩人每況愈下的感情讓她身心俱疲。

藝人粿粿：「我真的覺得好累了，就是長期以來，一直累積的這些情緒，然後好多的問題，為什麼總是解決不了，這樣的生活真的很受不了。」

粿粿這回先從范姜討1600萬說起，再強調她是家庭支柱，因此婚姻破裂非一蹴可幾，到最後才談到與王子婚內出軌，即便過程中講了8次對不起，還哭成淚人兒，粿粿的17分鐘反擊影片，破鏡重圓是無望了，也沒能為自己扳回一城。

【更多東森娛樂報導】

范姜彥豐毀滅式爆料後二度發聲！再吐真實心境

王子生日秀恩愛！「第13照片藏玄機」 藏與粿粿定情日

范姜彥豐控粿粿出軌！超正前女友說話了：人品就是最好的風水