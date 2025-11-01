粿粿17分鐘影片遭質疑！網抓「2線索」順序錯亂 說法、時間點全對不上

娛樂中心／綜合報導

粿粿和范姜彥豐最大的矛盾在於家庭經濟與生活價值觀差異。（圖／翻攝自粿粿IG）

粿粿與老公范姜彥豐之間的婚變風波越演越烈，范姜日前指控她婚內出軌王子（邱勝翊），引發網路熱議。事隔多日，粿粿今（1）日終於拍片回應，發布長達 17 分鐘的影片，親口承認出軌，同時也揭露婚姻早已出現裂痕，甚至指控男方曾開口要她花 1600 萬元「買離婚順序」，否則就會公開私事，不過網友卻發現說法前後矛盾、時間點也對不上。

粿粿與模特兒范姜彥豐這段「節目戀」曾讓外界稱羨，如今卻以離婚收場。（圖／翻攝自粿粿IG）

她在影片中表示，雙方在今年 7 月起開始協商離婚，「那時候他說，如果我不拿 1600 萬給他，他就會曝光一切。」粿粿強調，外遇的時間點與赴美旅行無關，婚姻早在此之前就出現問題。她也透露，婚後多數開銷都由她負擔，包括生活費、房貸及房屋頭期款，「房子會登記在我名下，是因為頭期我先出了八成。」

不過網友對她的說法並不完全買單，認為雙方說法前後矛盾。有網友指出，若不是女方先出軌，男方也不會找徵信社調查，「如果真的早已協議離婚，為什麼還在美國發文感謝老公送的機票？」也有人翻出她當時貼文：「女方那時還沒提離婚，回國後才提出，時間線對不起來。」

對於粿粿強調婚後經濟主要靠她支撐，部分網友反問：「男方收入都交給她管，當然是她出錢啊！」也有人認為雙方財務不對等才導致爭執，「若男方收入較少，本就難負擔高額開銷。重點還是——不管誰付錢，出軌就是錯。」整起事件目前仍持續延燒，雙方的說法各執一詞，網友也呼籲兩人別再隔空互嗆，應該冷靜面對，給這段婚姻一個真正的句點。

王子（中）、粿粿(右)與范姜(左)三人感情糾紛越演越烈。（圖／翻攝自FB）

