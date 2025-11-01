粿粿17分鐘影片遭質疑！網抓「2線索」順序錯亂 說法、時間點全對不上
娛樂中心／綜合報導
粿粿與老公范姜彥豐之間的婚變風波越演越烈，范姜日前指控她婚內出軌王子（邱勝翊），引發網路熱議。事隔多日，粿粿今（1）日終於拍片回應，發布長達 17 分鐘的影片，親口承認出軌，同時也揭露婚姻早已出現裂痕，甚至指控男方曾開口要她花 1600 萬元「買離婚順序」，否則就會公開私事，不過網友卻發現說法前後矛盾、時間點也對不上。
她在影片中表示，雙方在今年 7 月起開始協商離婚，「那時候他說，如果我不拿 1600 萬給他，他就會曝光一切。」粿粿強調，外遇的時間點與赴美旅行無關，婚姻早在此之前就出現問題。她也透露，婚後多數開銷都由她負擔，包括生活費、房貸及房屋頭期款，「房子會登記在我名下，是因為頭期我先出了八成。」
不過網友對她的說法並不完全買單，認為雙方說法前後矛盾。有網友指出，若不是女方先出軌，男方也不會找徵信社調查，「如果真的早已協議離婚，為什麼還在美國發文感謝老公送的機票？」也有人翻出她當時貼文：「女方那時還沒提離婚，回國後才提出，時間線對不起來。」
對於粿粿強調婚後經濟主要靠她支撐，部分網友反問：「男方收入都交給她管，當然是她出錢啊！」也有人認為雙方財務不對等才導致爭執，「若男方收入較少，本就難負擔高額開銷。重點還是——不管誰付錢，出軌就是錯。」整起事件目前仍持續延燒，雙方的說法各執一詞，網友也呼籲兩人別再隔空互嗆，應該冷靜面對，給這段婚姻一個真正的句點。
壓垮范姜彥豐最後一根稻草！曝心碎放手粿粿內幕：看完證據後無力挽回
粿粿和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」。知情人士更爆料，兩人還沒離婚，「就已經住進王子家中。」讓范姜彥豐只好放棄協商，決定離婚。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
粿粿爆被拍到早住進王子家 徵信社：希望雙方能獲得善解
前啦啦隊女神粿粿和范姜彥豐3年婚姻破碎，范姜彥豐公開指控粿粿出軌王子（邱勝翊），震驚外界。粿粿更被週刊爆出早已住進王子家，全被徵信社拍到。對此，徵信社回應了。中天新聞網 ・ 1 天前
遭爆拍到粿粿住王子家鐵證！徵信社62字證實不忍了：希望雙方獲得善解
粿粿和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」，如今週刊爆出粿粿已住進王子家，徵信社掌握到鐵證讓范姜彥豐心死、放棄協商。對此徵信社也回應了。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
曾偷吃被抓包！阿翔被問王子、粿粿婚外情「表情尷尬」：我沒資格講別人
粿粿與王子邱勝翊近期被范姜彥豐指控婚外情，三方目前皆已出面發表聲明。昔日因出軌謝忻鬧出風波的阿翔，1日下午他與浩子一同出席活動，被問到如何看待此次事件，表情略顯尷尬，不過還是做出回應。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 小時前
范姜彥豐早想在金鐘獎爆料？ 傳因「粿粿苦勸」心軟收手
男星范姜彥豐於29日公開指控其妻子粿粿與好友王子（邱勝翊）有不倫戀情，並表示手中掌握證據，計畫採取法律行動，引發關注。隨後又有消息傳出，范姜彥豐本來打算在金鐘獎那天爆料此事，由於粿粿苦勸才沒有提前爆料。中天新聞網 ・ 1 天前
王子生日文早埋伏筆！「第13張照」藏和粿粿定情日 網驚：太明目張膽
男星范姜彥豐29日爆料妻子粿粿婚內出軌男星王子（邱勝翊），投下震撼彈。就有網友發現，王子在今年慶生貼文中偷渡一張和粿粿雙人合照，直呼「早埋下伏筆」、「太明目張膽了吧！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
粿粿發聲！反控范姜「索討1600萬」 猜平板內容外流：很徬徨
范姜彥豐與妻子粿粿的婚姻風波持續延燒！粿粿終於首度發聲，透過17分鐘長影片回應事件，坦承與王子邱勝翊有踰矩行為，但否認同居。更爆范姜曾索討1600萬作為離婚條件，揭露兩人婚姻早已出現摩擦，常為小事爭執。粿粿表示自己支付房子八成頭期款及六成以上房貸，否認誘導范姜簽署放棄婚後財產協議。她希望公眾能夠理解事情的來龍去脈。TVBS新聞網 ・ 3 小時前
曾和王子邱勝翊傳緋聞！粿粿閨密席惟倫「1動作」站邊范姜彥豐
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導范姜彥豐29日突發指控結婚3年的妻子粿粿婚內出軌王子，消息一出震撼全網。王子過往情史也再度成為話題焦點，前一段緋聞是在...FTNN新聞網 ・ 1 天前
昔日情人今隔空發聲！范姜彥豐正妹前女友一句「人品就是最好的風水」惹網揣測
（記者蔡函錚／綜合報導）藝人范姜彥豐與粿粿的婚變消息自曝光以來，持續占據網路討論焦點。事件延燒第三天，范姜的前 […]引新聞 ・ 6 小時前
獨家／粿粿爆早住進王子家！ 范姜彥豐心碎狠斷3年夫妻情
范姜彥豐昨（29日）透過影片公開指控老婆粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌！關鍵時間就在今年3月底粿粿與王子及其他友人到美國旅遊兩週，返台後從早出晚歸到天亮才回家，最後直接不回家。知情人士向本刊透露，「人（粿粿）還沒離就已住進王子家中。」范姜彥豐無可奈何情況下，只好放棄協商。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
「最帥展昭」甄志強驚傳上海病逝家屬痛徹心扉 過世前一天才發影片
曾在經典港劇《碧血青天楊家將》中扮演「展昭」、被封為「最帥展昭」的香港男星甄志強，驚傳在上海離世，享年59歲。甄志強的妻子今（31）日透過社群平台發布訃聞，證實了這項消息。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
越線吃粿粿1招最可惡！律師揭「最輸的人」：王子風頭過又是一尾活龍
男星范姜彥豐29日在社群媒體上發布影片，爆料妻子粿粿婚內出軌男星王子（邱勝翊），投下震撼彈。律師李怡貞也在臉書談論此事，認為王子最可惡的是「一邊跟人老公稱兄道弟，一邊和別人老婆各種越界」，但在這段三角關係中最輸的人「永遠是那位失去一位曾經真心愛過你/妳的那個人。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子遭1品牌切割！曾和粿粿同台 網讚爆：可以支持了
前啦啦隊女星粿粿(江瑋琳)遭老公范姜彥豐踢爆婚內出軌，棒棒堂男星王子(邱勝翊)則道歉坦承「超過了朋友間應有的界線」，震驚演藝圈；王子和粿粿曾一同出席內衣品牌華歌爾的55週年活動，成為網友討論焦點，華歌爾也發聲明強調，王子為單次行銷活動大使，「雙方目前並無其他合作計畫」，獲得網友讚聲，「可以繼續支持了」。（賴俊佑）三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
捲粿粿婚內出軌王子風波 簡廷芮切割「沒聯絡」老公轉發力挺
前啦啦隊女神粿粿，遭先生范姜彥豐直接點名和王子（邱勝翊）婚內出軌，事後粿粿發文稱指控不實，但王子卻認了關係超出朋友界線，由於范姜彥豐指控粿粿美國行返家後開始出現反常行為，讓同行友人被懷疑知情幫隱瞞，繼王品澔第一時間澄清後，簡廷芮今（31日）發聲強調絕不支持任何不當行為，並稱已經有段時間沒聯絡，許多事還是看新聞才知道。鏡新聞 ・ 1 天前
爆王子粿粿美國團「還有一對沒爆」！天后闆妹再發聲：幾天後就有消息
粿粿和范姜彥豐2022年結婚育有一女，結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子則道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」。網紅「天后闆妹」突然發文爆料「其實那群好友．還有一對沒有被爆……唉」，暗示偷吃風波還未結束，引起萬人留言議論，她再度發文表示「反正你們再等幾天就有消息了」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
最後身影曝！「護理系女神」猝逝 大馬醫院報告出爐
最後身影曝！「護理系女神」猝逝 大馬醫院報告出爐EBC東森娛樂 ・ 1 天前
王子認越線粿粿！詹惟中18年前就算出他斷掌手相：花心要女生專情
范姜彦豐與粿粿婚變風波越演越烈，先前王子發聲明道歉，但上月31日范姜彦豐3度發聲，透過律師聲明，強調其於10月29日所言內容皆有明確證據支持，並將在訴訟中提出，不容許「非破壞家庭」與「逾越朋友界線」的矛盾說法。如今有網友回顧命理師詹惟中過去在節目替王子看手相，有花心的傾向、對女生的要求很高。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
和王子曖昧狂撩？簡廷芮還在神隱 網友已置板凳等吃瓜
和王子曖昧狂撩？簡廷芮還在神隱 網友已置板凳等吃瓜EBC東森娛樂 ・ 1 天前
王子曖昧狂撩人妻簡廷芮「我以為喜歡我」 昔日手放大腿畫面曝光
范姜彥豐昨（10/29）指控王子（邱勝翊）介入他和粿粿（江瑋琳）的婚姻，震撼演藝圈，王子隨後發聲明承認「與粿粿的關係超越朋友界線」，但否認破壞家庭。不料事件尚未平息，又有網友挖出王子過往在社群上的留言「毫無邊界感」，對象還包括同樣已婚已育的簡廷芮，引發批評。太報 ・ 1 天前
粿粿駁「沒離婚就住王子家」！反咬范姜彥豐：與徵信社散播謠言
范姜彥豐日前指控老婆粿粿婚內出軌王子（邱勝翊），事後王子坦承兩人相處確實「超過了朋友間應有的界線」，但否認介入他人婚姻，《鏡週刊》隨後爆料粿粿尚未辦妥離婚手續就住進王子家中，讓范姜彥豐心死決定離婚。今（1）日粿粿拍攝17分鐘長片回應此事，坦言「我真的有做錯的地方，我沒有任何的藉口為我的錯辯解」，但也澄清絕無住進王子住處。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前