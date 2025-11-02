粿粿17分鐘影片！公審范姜彥豐「軟飯男」 律師：到法庭上絕對不利

娛樂中心／黃韻璇報導

藝人范姜彥豐與妻子粿粿婚變風波持續延燒。在范姜彥豐日前公開指控她婚內出軌男星王子（邱勝翊）後，粿粿於昨（1）日發布長達17分鐘的影片親自回應，承認與王子有「踰矩的行為」，對此表達歉意。面對雙方PO影片、在網路上互槓，就有律師直言，「這種爆料公審的影片到法庭絕對是不利的，誰再繼續發法律上就越不利」。

網紅「巴毛律師」陳宇安看完粿粿17分鐘的聲明影片後，總結內容就是范姜彥豐賺比較少、比較不紅，小孩吵鬧他去戴降噪耳機，無非就是要把范姜彥豐塑造成一個「軟飯男」，然而戴耳機這件事情過去早就說過了，范姜彥豐也說他戴耳機是為了降低音量不是不照顧小孩。

然而粿粿又把這件事拿出來說，陳宇安直言「只說了他戴降噪耳機這件事，有說他後續做了什麼嗎？是戴降噪耳機去照顧小孩還是去擺爛？這差很多欸」。陳宇安表示，范姜彥豐還負責幫小孩洗澡，粿粿出國的時候不是范姜在顧不然誰在顧？她認為，范姜不至於像粿粿說的不照顧小孩又軟爛。

此外，雙方都用網路影片去攻擊對方，內容還都提到小孩這件事，讓陳宇安看了非常憤怒，怒轟「你們明明知道小孩長大以後都看得到這些內容，父母這樣互相攻擊他看了是什麼感想？知道對小孩有傷害就不要做，而不是做了以後在那邊跟小孩道歉，道歉有屁用，這時候你第一選擇就不是保護小孩，而是先想到自己」。

陳宇安也提到，不知道這階段雙方到底請律師了沒有，因為這種爆料公審的影片到法庭絕對是不利的，誰再繼續發法律上就越不利，強調「沒有什麼離不了的婚 ，對方不答應就去訴訟，親權、財產、判決清清楚楚，不用在那邊1200萬還400萬什麼有的沒的，不是對方很爛所以我可以外遇」。

