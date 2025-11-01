粿粿17分鐘聲明開戰! 范姜彥豐再發聲:一昧用謊言掩蓋真相
生活中心／綜合報導
藝人范姜彥豐日前指控妻子粿粿出軌藝人王子，事件延燒了四天，粿粿今天中午發了17分鐘的影片，除了承認和王子越走越近，也細數過去吵架事件，正式開戰范姜。但范姜晚上再PO文，強調粿粿的聲明是為了要模糊"婚姻出軌"的焦點。
藝人粿粿：「我是粿粿，很抱歉現在才跟大家說明事情的經過。」事件延燒第四天，粿王戀主角粿粿，1號上午11點多，總算親自說明事情經過。藝人粿粿：「就是忽略了法律的部分，然後犯了錯，對不起，我不應該在這個時候，跟邱先生越走越近，有踰矩的行為，這樣不對的行為也真的，讓整件事變得不是原本的樣子。」
藝人粿粿1號中午PO出17分鐘影片，說明事情經過。（圖／粿粿IG）
坦承和王子邱勝翊的確走的親近，但也強調這不是和范姜彥豐離婚的主因，反控范姜向他討1600萬元離婚費，更花了15分鐘，娓娓道來過去生活瑣碎，等於是和范姜正式開戰。藝人粿粿：「今年7/7的時候，范姜提出要我用1600萬跟你買離婚順序，你說因為有人要爆料看好戲，去年的金鐘獎不知道你還記得嗎，那是我第一次入圍，然後我很開心地想要邀請你去跟你分享，然後你說很無聊，坐在台下好像會顯得自己很丟臉，人家說要不要去粿粿家，你會跟我說為什麼，他們不是說范姜家。」
范姜彥豐晚間也再度發文，特別標註王子和粿粿，喊話要他們「留點口德」。（圖／民視新聞）
顯然羅馬不是一天造成，但范姜彥豐也直球對決，晚上再PO文，直接標註粿粿和王子，要他們留點口德。黑底白字，直指粿粿17分鐘的聲明，是鋪天蓋地的謊言和誇飾，只為了要模糊"婚姻出軌"的焦點。最後也明確點出時間軸：粿粿從美國回來，首次提離婚、找諮商，接著發現出軌證據，范姜停止挽留開始協商，也強調並非粿粿所說，是協商離婚後才跟王子毀了這個家。原本粉絲們心中的模範夫妻，如今雙方撕破臉，情人變仇人。
原文出處：粿粿17分鐘聲明開戰！ 范姜彥豐再發聲：一昧用謊言掩蓋真相
更多民視新聞報導
粿粿啦啦隊好友逆風「恭喜她解脫」！批范姜3點不OK
頑童驚喜現身台中捷運 超暖舉動逗樂小女孩
新颱風「海鷗」晚間生成！ 氣象署曝最新路徑
其他人也在看
「美國定情」粿不認！疑扯家事模糊出軌焦點
「美國定情」粿不認！疑扯家事模糊出軌焦點EBC東森娛樂 ・ 11 小時前
醫奉獎團體貢獻獎／癌症希望基金會 不讓病友孤單
20多年前，癌症5年存活率不到5成，一群臨床醫師及護理師，不忍病人誤信偏方走岔路，2002年成立「癌症希望協會」，從舉辦...聯合新聞網 ・ 1 天前
札哈木盃原住民慢壘賽台南開打 原民健兒高舉海報「挺光復」
台南市政府原住民族事務委員會主辦的「2025年札哈木盃全國原住民慢速壘球錦標賽」，1日於安平區文中66A、B壘球場隆重登場，進行2天賽事。17支來自全國各地原住民菁英球隊熱情參與，選手在開幕式中高舉「光復加油」海報挺花蓮縣光復鄉災民。前職棒「假日飛刀手」、行政院原住民族委員會副主委陳義信擔任開球嘉賓，為賽事揭開序幕。中時新聞網 ・ 11 小時前
理想混蛋首攻蛋「狂燒4250萬」！雞丁、可沛噴淚：不怎麼簡單
理想混蛋今（1）日晚間舉辦「不是因為天氣晴朗才見面」小巨蛋演唱會，現場氣氛溫馨感人，演唱〈滯留鋒〉時，雞丁與可沛更是忍不住噴淚，感性直呼「辦小巨蛋真的不怎麼簡單，要當理想混蛋也不怎麼簡單」，坦言他們和一般人不同，無法花費太多時間陪伴家人，因此見到親友到場欣賞演出相當感動。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
34歲女流產2次終於懷孕！堅持生下「臟器外露」寶寶下場驚人
醫學再現奇蹟！中國有名34歲女子經歷2次流產，終於成功懷孕，不料卻檢查出寶寶天生畸形，「內臟長在腹腔外」，所幸透過醫療團隊的救援，母女均安，寶寶也在出生後23天逐漸恢復健康。鏡報 ・ 15 小時前
簡廷芮3點聲明網不買單！「這1點太瞎」被酸：鬼才相信
娛樂中心／綜合報導前中信兄弟啦啦隊成員粿粿，遭其夫、男星范姜彥豐控訴她與藝人王子出國後，回來整個人就變了，而且男方握有兩人的關鍵證據，事情曝光後掀起大量關注。此外，更有眼尖網友發現王子與美國行成員簡廷芮也有不少肢體接觸照片。對於自己被點名，簡廷芮今（31）日稍早發出3點聲明，但網友看完內容後似乎不太買單，更有人不諱言「2月才出去玩，現在說沒聯繫鬼才相信」。民視 ・ 1 天前
通往綠光的機票！粿王美國行恐是「范姜彥豐買單」 過往慶生影片遭挖出
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導范姜彥豐日前怒控妻子粿粿出軌藝人王子（邱勝翊），引起軒然大波，因此有不少網友開始翻找過往的影片；其中，發現范姜去年...FTNN新聞網 ・ 1 天前
粿粿遭爆沒離婚就住王子家！5千萬豪宅屋主竟是昆凌 網湧入留言：房子可以收回來了
[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導藝人范姜彥豐日前（29）指控妻子粿粿婚內出軌王子（邱勝翊），事件持續延燒。最新爆料指出，粿粿疑似還沒離婚就搬進王...FTNN新聞網 ・ 1 天前
岡山造勢湧入近3萬人! 林岱樺哽咽:我清清白白
南部中心／綜合報導民進黨內的高雄市長初選民調，預計在明年1月中進行，有意爭取提名的黨籍立委林岱樺，1日選在岡山，舉辦首場大型造勢活動，提到近期的助理費官司，林岱樺說到哽咽，認為自己經過市民25年的檢驗，強調自己清白，也打出政策牌，希望爭取更多選民支持。民視 ・ 15 分鐘前
百億癌藥基金只編50億？病團、立委齊呼修法 讓癌友延續生機
當罹癌不再只是醫療挑戰，而成為一場與時間、金錢、制度的賽跑，癌症新藥的「可近性」信傳媒 ・ 1 天前
范姜彥豐最新回應！ 411字控粿粿「慣性說謊、模糊焦點」：留點口德
即時中心／廖予瑄報導男星范姜彥豐上（10）月29日拍片指控，妻子粿粿與棒棒堂成員「王子」（邱勝翊）發生不倫戀。今（11/1）日粿粿在社群平台IG上傳17分鐘的影片，對自己的行為道歉並說明離婚過程。稍早，范姜也發出411個字回應了，除了重新說明出軌的時間線之外，也強調粿粿「慣性說謊、模糊焦點」，「夫妻緣分已盡，多的謊言終究會被一一揭穿，面具是沒辦法戴一輩子的，留點口德吧…。」FTV Sports ・ 12 小時前
TVBS社會檔案／「我相信司法 卻被這樣對待」被栽贓判死 冤獄16年無罪
1995年，一場駭人聽聞的撕票綁架案震驚社會。房產業者黃春樹遭綁架失蹤28天後，遺體在汐止汐萬路的一處產業道路下被挖出。警方逮捕了主謀黃春棋，但他的供詞卻牽扯出另一個無辜的名字：徐自強。這宗案件在接下來的20年間，成為台灣司法史上一樁最受矚目的冤案之一。徐自強因共同被告的指證，被判處死刑，儘管缺乏直接證據且有充分的不在場證明，卻在漫長審判中不斷被定罪，直到死刑定讞。最終，他被關押了長達16年，直到2015年才在更九審中獲得清白。他的人生，因司法體制的疏失而徹底改變，從一個平凡的父親，變成一名死刑犯，再到最終無罪，這段經歷讓他失去了家庭、婚姻，以及陪伴孩子成長的寶貴歲月。TVBS新聞網 ・ 1 天前
家人及時拉住「救了范姜彥豐一命」 專家也示警：簽了請哪個律師都沒用
藝人范姜彥豐日前沉痛指控，妻子粿粿在婚內出軌同為藝人的王子（邱勝翊），且在協商過程中，自己差點被誘導簽下「婚後放棄財產分配」條約。所幸在家人幫助下並未簽署。對此，律師黃韋儒也發文警示，直言「還好沒簽」。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
粿粿家人嗆范姜彥豐「不主外不主內愛計較」：3年真的夠了！妹恭喜解脫
范姜彥豐指控老婆粿粿「婚內出軌」王子邱勝翊，事隔多日，粿粿1日發布長達17分鐘的影片，親口承認出軌，同時也揭露婚姻早已出現裂痕，甚至指控男方曾開口要她花1600萬元「買離婚順序」，否則就會公開私事。一名稱是粿粿家人的女子Kiwi（林家莉），發文力挺粿粿：「妹恭喜解脫了！」三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
台肥農業部法人董事代表突撤換 吳音寧取代董事長李孫榮
全台第一大老牌肥料公司台灣肥料於昨天（10月31日）晚間公告，大股東農業部改派法人董事代表人，原代表人李孫榮改派為行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧，自10月31日生效。消息一出，也引發外界議論。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 21 小時前
粿粿爆「范姜彥豐不滿名字被排在她後面」母親節大吵：要顧工作、顧情緒還要顧家裡
粿粿被老公范姜彥豐指控跟王子在婚內出軌，1日她終於上傳17分鐘影片，訴說原委，她強調兩人婚姻本來就出問題，並不是因為王子的介入才告終，直言「從來不是任何的外力介入，也沒有任何的第三者。」林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 17 小時前
【有影】大溪威斯汀喜迎十週年 「蔚藍之島‧濟洲尋味」獻上韓式饗宴
CNEWS匯流新聞網記者胡照鑫、施建宏／桃園報導 從戲劇、音樂到綜藝節目，韓流文化讓許多國人熟悉並喜愛韓國美食。迎來開幕十周年的桃園大溪笠復威斯汀度假酒店，11月起推出「蔚藍之島‧濟州旬味」韓國濟州島美食大賞，以美食饗宴慶祝重要里程碑，特別邀請萬豪國際集團五星級姐妹酒店濟州島JW萬豪度假酒店旗下餐廳Island Kitchen主廚率領韓籍廚師團隊來台指導，把...匯流新聞網 ・ 21 小時前
美國防部早提交評估！給烏「戰斧」不影響武器庫存 但給不給還得看川普
據CNN 31日報導，美國國防部（Pentagon）已批准向烏克蘭提供長程「戰斧」（Tomahawk）巡弋飛彈，並早在川普與澤倫斯基會面前，就已提交評估，表示這並不會影響美軍自身的武器庫存。不過，最終提不提供，仍得看總統川普是否點頭。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
頑童挑戰出道最大場演出 台中捷運變粉絲朝聖路
嘻哈天團頑童MJ116繼締造台北小巨蛋7場完售紀錄後，再度突破自我，宣布將於台中洲際棒球場舉辦「OGS」演唱會，挑戰3萬名觀眾規模場地，創下出道以來最大場演出，寫下全新里程碑。為此，他們今（1日）現身台中造勢，現場擠爆歌迷。鏡報 ・ 7 小時前
粿粿反擊仍避談「出軌王子實情」！全場一面倒：還是挺范姜彥豐
藝人范姜彥豐日前控訴妻子粿粿婚內出軌王子，身邊朋友還幫忙隱瞞，自嘲變成「戴綠帽的小丑」。今（1）日粿粿發出17分鐘長片，表示夫妻先前早就出現許多問題，經常因為瑣碎小事吵架，並說婚姻間沒有第三者，自己和王子沒有做出逾矩行為。但多數網友認為整段影片避重就輕，「還是挺范姜！」三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前