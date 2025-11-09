粿粿17分鐘道歉片「撞臉本土男YTR」！釣出本尊神回：王子我可以

娛樂中心／綜合報導

粿粿與范姜彥豐結婚3年，日前遭對方控訴婚內出軌王子（邱勝翊），本月1日發聲坦承雙方確實有踰矩行為，還在影片中爆哭向親友、家人及社會大眾致歉。近日有網友發現，粿粿在道歉影片中的模樣，竟然撞臉擁有36萬訂閱的本土男YouTuber「尼克星」，還意外釣出本人回應。

粿粿在鏡頭前淚崩致歉。（圖／翻攝自粿粿IG）

粿粿日前拍攝17分鐘長片回應婚變消息，畫面中她身穿白色上衣，頂著素顏略顯憔悴，與以往光鮮亮麗形象有極大差異。除了聲明內容掀起熱議，網友也擷取特定角度直指她神似尼克星；對此，尼克星本尊跳出來神回「王子我可以」，網友紛紛笑喊「假髮給我掀掉哦」、「話說跟家寧也蠻像的」、「兩個長得很像好笑程度100%，尼克星本人來留言好笑程度10000%」。

粿粿道歉影片被直指神似尼克星。（圖／翻攝自尼克星IG）

此外，近日疑似粿粿與王子浴室裸體相擁照也在社群平台瘋傳，背景更被點出正是粿粿家中的衛浴設備。不過，由范姜彥豐找來的立達徵信社執行長謝智博駁斥「據我所知，沒有任何你們說的裸照，也不要煽風點火，不要見獵心喜」，更稱三方都是很好的人，呼籲外界勿繼續撕裂。

