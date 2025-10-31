粿粿2年前笑喊范姜醜「最溫暖的男二」網嚇揪真相：內心話當玩笑講

娛樂中心／綜合報導

網友挖出2年前的影片，認為粿粿早就在暗地說真心話。（圖／翻攝自Threads）

范姜彥豐與前啦啦隊員粿粿婚變白熱化，徵信社業者更實錘證實介入的小王就是棒棒堂的「王子」，愈來愈多過往的影像被挖出，應證兩人早就關係匪淺。有網友翻出夫妻倆昔日相處片段，粿粿當時讓范姜套上哭臉濾鏡，笑著挖苦對方很適合去演「悲情男二」，雖然看似玩笑話，網友仍解讀「一直把心裡實話講出來當玩笑的感覺」。

粿粿幫范姜套濾鏡，但說出的話被網友另外解讀。（圖／翻攝自Threads）

這段過去的影片中，粿粿套用「哭臉」濾鏡對著范姜錄影，畫面中左邊呈現的是被醜化後的特效，右邊則是正常的范姜，但兩人的對話中，范姜似乎不知道自己被套用什麼濾鏡。

廣告 廣告

粿粿說范姜表情就是個「溫暖的男二」。（圖／翻攝自Threads）

一開頭，粿粿劈頭就是「你好醜」，接著說「你現在好適合去演那種男二，最溫暖的那種」，范姜反問「為什麼不是男一？」粿粿解釋因為看起來不夠陽光，又說「你長樣子是應該要哭啦，你這樣看起來真的好可憐，好像一隻可憐的小狗狗」。

影片裡雖然是嘻嘻哈哈，但套入現在兩人之間的處境，不少網友也驚嘆「有一種跟+0一樣一直把心裡實話講出來當玩笑的感覺」、「這互動跟家寧Andy 一樣都讓人莫名不安」、「這應該直接說出心聲了：男二、小狗狗」、「可能當時心裡就真的這麼想了」、「現在看起來都細思極恐」。

更多三立新聞網報導

好貴的車禍！33歲男開2700萬勞斯萊斯「國道撞賓士」…保險桿凹了

被辭2次不改！司機譙「臭俗仔」遭嗆「這輩子就這樣」檢求重刑原因曝

為了多留3年！桃園女軍官「BMI超標」同僚幫變造體檢表 兩人都慘了

驚悚畫面曝！花蓮無照女酒駕「超載5未成年」自撞車變「V字型」6人受困

