粿粿3年前答應求婚照曝 王子「當年反應」被挖出驚呆網

王子（邱勝翊）29日遭范姜彥豐指控介入他和老婆粿粿的婚姻，王子發聲坦言，和粿粿有超過朋友間應有的界線。而粿粿3年前答應求婚的照片被挖出，對比王子的反應嚇壞不少網友。

粿粿答應范姜彥豐的求婚並曬出鑽戒照。（圖／翻攝自粿粿IG）

2022年3月，粿粿答應范姜彥豐的求婚並曬出鑽戒照，兩人相擁合影看起來相當甜蜜，怎料王子後續也模仿粿粿他們拍照方式，與宇宙（林思宇）一起入鏡拍照，內文寫道：「She asked，I say no」只見兩人同樣也是單手從背後擁著女方，宇宙手指綁著像是繃帶的白布，似乎想還原戴著婚戒的粿粿。而該篇玩笑貼文在這次風波曝光後，不免引起網友放大解讀直呼：「細思極恐」。

王子和宇宙以玩笑方式模仿粿粿和范姜彥豐。（圖／翻攝自王子IG）

針對這起風波，王子在Instagram針對介入粿粿婚姻一事發聲道歉，強調自己是在女方協議離婚的過程中，從一個單純傾聽者漸漸過度關心，超過了朋友間應有的界線，「雖出於心疼與關心，但不是應有的表達方式，錯誤就是錯誤，沒有藉口。」他所屬經紀公司喜鵲娛樂也表示，藝人必定以誠懇態度深切反省，並承擔應有之責任。

