「粿」然有鬼！ 網友揪粿粿、王子 早公開調情

網友當起柯南揪出軌線索，發現粿粿與王子的互動早已不單純。（圖／翻攝自王子YT）





男星范姜彥豐爆出太太粿粿跟王子邱勝翊出軌，戴他綠帽，如今網友當起柯南揪出軌線索，發現過往貼文以及兩人在節目上的互動，早就不單純，甚至大膽公開調情。

YouTube《來吧哪裡怕》：「圈內的，你至少知道，她的來龍去脈，他的朋友圈或是，我至少都看得到。」王子曾經在節目談到，如果可以自己偏向交往圈內女藝人，回顧以往情史，的確沒忘初衷。

YouTube《來吧哪裡怕》：「我跟你說，我基本上，除了公開的那一個，我沒有單獨跟女朋友出去過，（真的假的？在家嗎？）沒有，要嘛都是一群人。」

如果是說美國行，那的確是一群人，只不過粿粿跟王子，從頭到尾貼緊緊眼神充滿愛意，丈夫范姜彥豐得到的卻是一頂綠帽。

粿粿 vs. 王子邱勝翊：「我是很重旅伴的，所以我覺得去哪，對的人就可以，（難怪你這趟特別地開心），你也是欸，（很好玩耶）。」

也有早就有網友發現端倪。YouTube《下面一位》：「所以要公開了嗎，（啊，妳說公開什麼。）」不只在綜藝節目中互動親密，兩人更是直接沒避諱，互相在貼文留言，不少網友認為根本公開調情。

Podcasts《婊姐必請》：「譬如說我們現在處理的某一個案件，三方都是知名演藝人員，像以這個案件來講，我們當事人最害怕的就是，我們談判的過程，被對方做文章，拿來去攻擊他的演藝生涯。」

先前徵信社社員，就曾經在Podcasts節目分享，自己正在處理藝人三角戀離婚談判，現在也被挖出跟范姜彥豐說的完全吻合，更揪出在節目中，多次曖昧不清，如今王子對粿粿的愛 ，怎麼會那麼濃烈，網友們當柯南幫忙范姜繼續翻。



