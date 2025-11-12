【影音】粿、王出軌離婚官司，吳宗憲：願出面協調、不要打官司了！
羅志祥、何美、吳宗憲 / 中天《綜藝OK啦》媒體探班 / 中天電視2樓3棚-內湖民權東路六段25號，吳宗憲被問及裸裸、王子離婚，已將打官司之事，吳宗憲正式表態：「在愛情面前，誰不卑微」、「願出面協調、不要打官司！」
吳宗憲自信滿滿的說，一開始的時候，就找他協調，2方就不會有爭議了。 吳宗憲上節目《綜藝OK啦》，錄影前吳宗憲受訪時，聊到粿、王婚外情事件，他斬釘截鐵表示，據他了解，最後是1200萬，部分可以分期付款，「這種東西（法院）是有行情的，不要掙扎了。 王（王子）先生就500萬，她（粿粿）700萬，因為房子已付了400多萬還是500萬，房子過給他（范姜彥豐），就淨身出戶」站在「息事寧人、彼此還要在娛樂圈混的思維！」分期付還好。吳宗憲說，這事就不要再吵下去了。 而就了解婚內外遇，離婚行情的人表示，行情遠低於，雙方合解的數字很多。
