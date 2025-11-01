粿、王遊美機票恐「范姜出錢」 生日影片被挖出

前中信兄弟啦啦隊成員粿粿（江瑋琳）與丈夫范姜彥豐結婚3年，近日婚變風波引發熱議。（圖／翻攝自粿粿 IG）





去年范姜彥豐送給粿粿的生日禮物，就是一張空白機票，讓她想去哪裡都可以，就有眼尖網友發現，粿粿今年結束與王子的美國行後，發文謝謝老公給的生日禮物，還說希望這種放風券每年都有，就被懷疑粿粿與王子的美國行，這機票錢恐怕就是范姜彥豐出的。

這張空白機票，恐怕就讓粿粿和范姜彥豐婚姻跳票，現在網友都當起柯南辦案，有人說范姜彥豐送給粿粿的這張機票，時間點就在去年，而就這麼剛好，粿粿結束美國行之後的發文，就提到老公，送自己旅行當生日禮物，謝謝老公們的放風券希望每年都有，所以大家就說這張機票很有可能就是粿粿與王子美國行使用的機票，而這錢可能就是范姜出的，這讓過去甜蜜的畫面成了對比。

藝人粿粿vs.藝人范姜彥豐（2024）：「就是讓妳可以不用擔心小孩，不用擔心工作，妳就好好出國放鬆，（謝謝那親一下。）」

粿粿那趟美國行，恐怕真的如范姜所說，不擔心小孩也不擔心老公，一張機票送太太出國，范姜出錢換來婚外情，結局真是真心換絕情。



