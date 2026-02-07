糊塗父停機車沒熄火 11歲女誤催油門暴衝撞雞排攤

花蓮縣 / 綜合報導

載孩童出門真的要小心，花蓮一名爸爸這個月3日下午，騎機車載著11歲的女兒買午餐，但機車沒熄火就下車，獨留女童在外面，女童疑似想坐回機車，扶著龍頭上車時，不小心手一滑、誤催油門，連人帶車直接衝到對向車道，撞進雞排攤裡，所幸女童只受到輕傷，沒有大礙。

爸爸騎機車載女兒停在店家門口，爸爸下車女童站在一旁等待，這時女童疑似想坐回機車上，便手一撐腳一跨但屁股還沒坐穩，她就直直往前衝橫越馬路撞進對面攤位，碰得好大一聲附近民眾紛紛上前關心。 遭波及的雞排攤位被撞得歪七扭八，招牌價目表無一倖免，3日下午花蓮縣豐濱鄉三民路上，一對父女騎車買午餐，爸爸下車進店時沒有把機車熄火，女兒坐回機車上，卻疑似在扶著龍頭時，不小心手一滑誤催油門，才會發生意外。

爸爸買飯到一半聽到巨響，馬上跑出來查看，幸好當時雞排攤還沒營業，也沒波及其他人，女童僅受了點輕傷。花蓮縣鳳林警分局豐濱分駐所長陳紀光說：「(事故)造成孩童臉部挫傷，詳細肇事情形，待警方調查後以釐清真相。」

其實預防孩童誤催油門的首要關鍵，就是停車或上下車時務必熄火，龍頭也要鎖起來，避免孩童抓扶時釀禍，另外立中柱則可確保車身穩定。最好不讓孩童單獨留在車輛上，以免誤觸控制裝置，畢竟騎車在外，任何細節都不能馬虎，才能快樂出門平安回家。

