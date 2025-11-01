糕餅、咖啡及地酒市集登場民眾享美味抽好禮
[NOWnews今日新聞] 2025台灣好咖x台中好餅x中苗地酒特色市集，結合 KINGSHIP城市沖煮賽今、明兩天在台中市民廣場熱鬧登場。活動匯集２７家台中優質糕餅及伴手禮業者參加外，也邀集全各地咖啡職人及中苗地區農產與酒莊齊聚，餅香、咖啡香交織酒香，讓市民一次體驗中台灣的美食風味與創意。
一連2日的市集活動，是由台中市政府經濟發展局、農業局、苗栗縣政府及農業部農村發展及水土保持署台中分署跨域攜手辦理，展現中部地區多元產業能量與地方文化魅力。
經發局表示，台中在地優質糕餅及伴手好禮業者，如獲得2025十大伴手禮首獎的秋菓草莓大福、特賞好禮獎的晴天菓子及法布甜等多達27家，今天一早就進場展布，琳瑯滿目的糕餅甜點，吸引假日人潮遊逛採購。
除了糕餅飄香，全台各地咖啡職人及中部農產、酒莊業者也共襄盛舉，打造「咖啡香、餅香、酒香」交織的城市風格市集。市府表示，這是台中糕餅與台灣咖啡再度聯手推廣的代表性活動，透過異業合作，讓市民一次體驗中臺灣的風味與創意。
經發局指出，今年市集同步舉辦KINGSHIP決賽特典市集，活動兩日推出多項好康，只要在27家台中糕餅及好禮攤位不限金額消費，集滿3個不同攤位摸彩兌換券，即可到服務台參加摸彩，每日都將抽出智能廚餘機及火烤兩用電烤盤等實用好禮，歡迎民眾邊逛市集、邊享美味、還能抽好禮。
經發局補充，今年活動除推廣台中糕餅與伴手禮外，更展現中部農產、地酒與咖啡的整合成果，期盼以「咖啡為媒、糕餅為伴、地酒為韻」形式，推動地方特色品牌交流，讓更多民眾認識台中的城市味道。邀請市民朋友與遊客們於週末前來臺中市民廣場，與家人好友一同感受城市香氣、品味在地好滋味，「呷餅配咖啡、伴手滿載歸」，共度最有味道的秋日時光。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
