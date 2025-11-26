糕餅、點心變身宴席佳餚 台南食品業辦桌推廣烘焙

精湛廚藝與特色烘焙結合，點心、糕餅、麵包也能變身宴席佳餚。(記者吳俊鋒攝)

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南食品產業共推在地食材，邀請知名總鋪師駱進漢掌杓，與各大廚一起端出創意料理，透過辦桌形式，讓點心、糕餅、麵包，巧妙結合肉類、海鮮，變身宴席佳餚，美味行銷特色烘焙手藝。

食品廠與餐飲企業共同辦桌的英雄聯盟年度創新發表活動，今天在台南仁德區百城機械舉行，中華美食交流協會理事長駱進漢應邀擔任總策劃主廚，共有10道料理，開胃菜的巧達酥餅，接著港式荔枝球、起司紅蘿蔔、椒麻魚蛋、龍蝦捲的四喜綜合拼盤合拼盤，以及米糕可頌、咖哩麵包、貝柱獅子頭等。

接著是魚漿玫瑰花、菠蘿叉燒包，加上以烘焙技術融合辦桌台式口味的素食創意小點「熔岩玉米酥派」，還有精緻甜品「雪霰薯燒」，用台灣地瓜製成的甘藷內餡，搭配巧妙雕花裝飾，完美呈現。

台南市糕餅商業同業公會理事長蔡承諺說，以「從原料到上桌」為主軸，將自動化生產的食材，變身宴席佳餚，全流程藉由創新展演形式，表現烘焙的無限可能。

蔡承諺說，台灣傳統「辦桌文化」再次深受年輕世代青睞，甚至演變為餐飲新風格，活動呼應潮流趨勢，讓精湛廚藝與特色烘焙相結合，帶來不同的感官享受，達到美味行銷，也透過自動化設備的導入，提出現今缺工窘境的解決之道。

駱進漢指出，今年的創新佳餚，涵蓋港式點心、創意烘焙與造型甜品，並巧妙運用冷凍餡料，從菜色搭配、風味設定到羹湯調理與裝盤細節等，都精心規劃，注入靈魂，大廚們的手藝，令人讚賞。

台南知名的「聯盈發」董事長林志聯也現場製作最受歡迎的港式點心，透過百城包餡機設備，示範如何快速量產與精緻上菜，讓賓客直觀感受料理手藝與自動化生產的完美結合。

精湛廚藝與特色烘焙結合，退出菠蘿叉燒包、米糕可頌球等創意料理。(記者吳俊鋒攝)

精湛廚藝與特色烘焙結合，魚漿玫瑰花上桌。(記者吳俊鋒攝)

精湛廚藝與特色烘焙結合，以流沙餡、花枝漿、脆果子等製成的港式荔枝球。(記者吳俊鋒攝)

