糖化血色素比空腹血糖更準？醫師：這樣測才不會誤判健康

「我每天量空腹血糖都正常，為什麼糖化血色素還是高？」這是新竹臺大分院代謝內分泌科蔡元祐醫師門診中最常聽到的疑問。有些糖尿病友長期控制血糖，自覺控制得宜，但檢查仍偏高，經分析才發現，原來飯後血糖飆升才是隱形元兇。蔡元祐醫師提醒，糖尿病控制關鍵在「正確監測」，隨著連續血糖監測器（CGM）普及，病友應善用科技精準控糖，唯有掌握完整數據，才能穩定血糖、預防併發症。

糖化血色素非唯一指標 飯後與夜間血糖波動也重要

每年11月14日是「聯合國世界糖尿病日」，新竹臺大分院特別在世界糖尿病日前夕，出面呼籲民眾應重視自我監測。蔡元祐醫師指出，糖化血色素（HbA1c）能反映過去3至4個月的平均血糖，但可能受紅血球壽命、貧血或腎功能影響，導致結果與實際血糖不符，因此不能只看空腹血糖，更應觀察飯後與夜間波動。

掌握血糖波動 不只看數字更要懂變化

糖尿病衛教師盧芳有補充，血糖監測的重點不只是「記錄數字」，而是「理解變化」。例如：

防範低血糖與高血糖：血糖低於70mg／dL應立即補充糖分；若頭暈冒汗，需先確認是否為「假性低血糖」。

配對血糖評估：餐前與餐後血糖差距應維持在30至60mg／dL之間，過大則代表飲食過量，過小則可能是低血糖。

生病與睡眠影響：壓力、感染或睡眠不足都可能導致血糖波動，應加強監測與調整作息。

CGM數據助調整生活與用藥 提高控糖效率

隨著科技進步，針對擔心頻繁指尖採血或生活型態變動大的糖友，可導入「連續血糖監測器（CGM）」精準控糖。蔡元祐醫師指出，此感測器裝置，可在上臂皮下持續偵測7至14天血糖趨勢波動。根據美國糖尿病學會建議，血糖維持在 70–180mg/dL 的安全時間（TIR）應超過 70%，而低於 70mg/dL 的時間應少於 4%。透過 CGM 提供的連續數據，病人能更了解感染、壓力、睡眠不足或特定食物對自身血糖的影響，進而協助醫療團隊更精準的調整用藥與生活方式，提高控糖效率。

（常春月刊／編輯部整理、文章授權提供／健康醫療網、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

