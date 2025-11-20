糖友別讓視界悄悄變黑 亞東醫院用愛守護眼健康

（記者陳志仁／新北報導）糖尿病不僅影響血糖，更可能悄悄傷害視力！臨床統計指出，台灣超過200萬名糖尿病患者中，近三分之一可能已有「糖尿病視網膜病變」卻無症狀，糖友失明風險更是一般人的25倍；為此，亞東醫院舉辦「守護甜蜜視界～糖尿病與視網膜健康篩檢週」，協助民眾從日常落實視力保護。

圖／王嘉康醫師提醒，糖尿病患者應每年進行至少一次眼底鏡檢查，降低視網膜病變風險。（亞東醫院提供）

糖尿病視網膜病變初期多無明顯症狀，不少患者視線模糊後才就醫，往往已進入中後期；亞東醫院眼科部主任王嘉康指出，血糖控制不佳會使視網膜微血管受損，導致出血、滲漏甚至視網膜剝離，嚴重恐造成永久視力喪失，提醒糖友每年至少進行一次眼底檢查，並透過均衡飲食、規律運動、良好作息與避免抽菸熬夜，降低病變風險。

糖尿病照護長期戰役 規律生活是關鍵

在系列講座中，眼科部王令維醫師以「視網膜保健指南」強調穩定血糖、控制三高與規律生活的重要性，並鼓勵善用阿姆斯勒方格表自我檢測視覺是否出現扭曲或黑點，及早發現異常；新陳代謝科主任江珠影則說，糖尿病照護是一場「長期戰役」，血糖波動、飲食習慣與體重都會影響併發症發生，糖友應建立每日自我健康監測，並與醫師定期檢視治療方案。

糖尿病不只是血糖的問題，視力健康也不能忽視！「守護甜蜜視界」健康週由社區健康發展中心、眼科、新陳代謝科與藥學部共同舉辦，推出五場健康講座及免費血糖、血壓與黃斑部病變篩檢，並設置互動式衛教展與線上問答活動，讓民眾以輕鬆的方式，了解糖尿病與視力保健知識，打造全民守護「甜蜜視界」的防線。

公私協力打造「社區守護網」 讓視界不再模糊

亞東醫院直指，糖尿病視網膜病變雖是成人失明的主要原因，但只要及早發現並進行治療，九成以上糖尿病視網膜病變患者可避免視力喪失，院方將持續結合醫療專業與社區資源，打造完整的糖尿病防護網；王嘉康呼籲，照顧血糖就是守護視力，鼓勵糖友把握免費篩檢活動，透過定期眼底檢查與良好生活型態，一起維護珍貴視覺健康。

