糖友回娘家同樂 部桃推動健康生活動起來
為提升糖友的健康意識與自我照護能力，衛生福利部桃園醫院糖尿病中心舉辦「114年糖友回娘家活動」，以健康促進理念為主軸，安排「樂齡健康」衛教講座與「超慢跑運動」體驗，讓病友在輕鬆愉快的氛圍中學習健康知識、強化身心活力。
衛生福利部桃園醫院糖尿病中心主任李瑞祥感謝糖友與家屬長期對醫療團隊的信任與支持，並勉勵大家持續實踐健康生活型態，以團隊合作精神共同邁向穩定血糖、提升生活品質的目標。他強調，糖尿病的照護不僅仰賴醫療，更需日常自我管理與持續關心健康。
活動亮點之一是首次邀請桃園市表演藝術協會公益演出，帶來融合藝文與健康意象的精彩節目，為現場增添歡樂與活力，也展現藝術融入健康促進的多元魅力。「糖友心路歷程分享」更是全場最感動的時刻。九十四歲的朱伯伯以三十多年與糖尿病共處的經驗，分享如何以正向心態、規律運動與飲食控制與疾病和平共存。他笑著說：「與糖共舞多年，只要樂觀配合治療，也能活得健康又精彩！」真摯話語感動全場，掌聲不斷。
延續往年頒獎傳統，今年特別新增「敬老楷模獎」，表彰長期積極自我照護、樂觀面對生活的資深病友，鼓勵大家以堅持與笑容面對健康挑戰。現場並舉辦「幸運抽獎」活動，讓糖友與家屬在溫馨互動中共享健康與喜悅。
糖尿病個案管理師徐宜萱表示，本次活動不僅是病友歡聚，更是彼此交流與互相支持的寶貴平台。未來中心將持續推動多元健康活動，深化慢性病自我管理理念，打造兼具專業與溫度的醫療照護環境，與糖友攜手邁向更健康、更美好的生活。
活動壓軸由衛生福利部桃園醫院總顧問王文彥勉勵糖友珍惜健康、積極生活，並以「活到老，動到老」呼籲大家持續運動，藉由規律活動促進代謝、穩定血糖，讓身體更有力量迎接每一天。
更多新聞推薦
其他人也在看
發現已晚期！坣娜罹「癌王」胰臟癌逝 醫揭「5症狀」是警訊
歌手坣娜罹胰臟癌病逝，「癌王」胰臟癌再度引起關注，由於早期症狀不明顯，多數確診時已屬晚期。胰臟科醫師林相宏表示，若出現腹痛、背痛、噁心想吐、糖尿病、黃疸皮膚癢，須小心是否為胰臟癌，另外，也要特別注意脂肪胰，恐是造成胰臟癌的風險因素之一。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
血糖穩定不等於眼睛安全！醫揭糖尿病威脅：黃斑水腫與青光眼提早報到
【健康醫療網／記者趙正瑋報導】許多糖尿病患者以為，只要血糖維持穩定，就能避免眼睛出現病變。然而，眼科醫師謝明潔指出，臨床觀察顯示，即使血糖控制良好，隨著病程延長，微血管仍可能受到損傷，導致不同程度的視力變化。謝明潔醫師提醒，糖尿病相關眼病變進展緩慢且早期症狀不明顯，定期檢查與早期介入，是守護視力的關鍵。 黃斑部病變 中心視力模糊隱形威脅 黃斑位於視網膜中央，是眼睛辨識細節與顏色的關鍵區域。當高血糖影響微血管通透性，液體滲入視網膜組織，便可能造成「糖尿病黃斑部水腫」。謝明潔醫師提醒，患者早期幾乎沒有明顯不適，僅在閱讀或注視物體時感到模糊，容易被忽略。 若病變延伸至中央黃斑區，將使視力下降、影像扭曲，治療難度也會增加。謝明潔醫師強調，「早期發現、早期治療」能有效保留視力，目前常見治療方式包括雷射光凝術、眼內藥物注射及血糖管理並行，皆須依個案狀況評估。 視網膜變化 從微出血到牽引性剝離 糖尿病視網膜病變是最常見的眼部併發症之一。謝明潔醫師表示，高血糖造成微血管壁脆弱、血液滲漏，初期可見「點狀出血」或「棉絮狀病灶」。若未及時控制，缺血區域會刺激新生血管生長，這些脆弱的血管容易破裂，導致玻璃體出健康醫療網 ・ 1 天前
坣娜歷經27年長跑分手 與280億富商老公互許終身
坣娜歷經27年長跑分手 與280億富商老公互許終身EBC東森娛樂 ・ 1 天前
又是肺腺癌！坣娜59歲病逝 猶太裔老公親吐她⽣前意願
曾唱紅《奢求》、《自由》等歌曲的美聲天后坣娜病逝，享年59歲。美籍猶太裔夫婿薛智偉面臨喪妻之痛，今天終於公開發聲，透露坣娜是在10⽉14⽇，因爲肺腺癌離世。家屬將在12月14日舉辦追思會。坣娜老公薛智偉表示，「我尊重並遵從她⽣前的意願，依照猶太教習俗，於48⼩時內完成⼟葬，10⽉16⽇將其安葬於⾦寶自由時報 ・ 5 小時前
糖尿病非絕症！ 醫建議3招積極控糖 生活也能與常人無異
台中49歲林姓男子，近來常感到口渴，體重也莫名減輕，就醫檢查才發現血糖高達600mg/dl，糖化血色素更是超過13%，確診糖尿病急性症狀住院治療，讓他相當沮喪；另一位52歲張姓女子，有糖尿病家族史，近日也檢查出糖化血色素、空腹血糖超標，擔心將與併發症為伍，所幸兩人經由飲食控制、規律運動與按時服藥，都自由時報 ・ 1 天前
傳坣娜「因胰臟癌病逝」 中研院團隊揭：癌王元凶是它
藝人坣娜傳出低調抗胰臟癌病逝，親友感嘆她善良美麗。胰臟癌被稱為「癌王」，早期難發現、復發率高。中研院研究指出，血糖代謝異常、糖尿病與胰臟癌高度相關，高糖飲食恐提升罹癌風險，專家提醒控制糖分攝取、降低風險。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
澎湖羽球代表隊全運會大放異彩 澎湖府會頒發獎金表揚
今年全國運動會，澎湖縣羽球代表隊表現亮眼，勇奪多項佳績，男單選手王柏崴成功衛冕，完成二連霸壯舉；劉韋奇奪得男單第4名；女子雙打謝芷楹、謝紫庭獲第7名；男子雙打張瀞元、張瀞升拿下第8名；男子團體榮獲第8名，充分展現澎湖選手堅韌不懈、全力拚戰的運動精神。自由時報 ・ 8 小時前
第19屆金門書展開幕 特設福州漆器手作體驗
（中央社記者洪學廣金門31日電）第19屆金門書展今天開幕，展出近2年中國出版優秀簡體圖書，並結合台灣相關暢銷書籍共同展售，展期至11月2日。今年更特設「福州漆器」手作體驗專區。中央社 ・ 2 小時前
立院表決國發基金不當投資調查報告 民進黨舉牌 (圖)
立法院國發基金調查委員會擬具調查報告，認為國發基金有不當投資決策缺失。立法院會31日上演表決戰，雖民進黨立委反對，但仍不敵藍白人數優勢，調查報告將送經濟部與國發會參考。圖為民進黨立委高舉反對手板表達立場。中央社 ・ 3 小時前
非洲豬瘟邊境管制 防檢署檢疫犬加強查緝（2） (圖)
為強化非洲豬瘟邊境管制，財政部關務署台北關與農業部防檢署桃園分署檢疫犬隊在31日快遞專區聯合查緝。中央社 ・ 4 小時前
高市六龜「野趣東高雄」 滅火器、鄭宜農將開唱
（中央社記者林巧璉高雄31日電）高雄市觀光局「野趣東高雄」活動將於11月8日在六龜新開紀念公園登場。活動結合音樂、市集、手作體驗等，邀請日本熊本特色店家擺攤，並有樂團滅火器、歌手鄭宜農等演出。中央社 ・ 4 小時前
棒球》辰己涼介、今野龍太率樂天金鷲多名一軍戰力來台交流
由2025台灣大賽總冠軍樂天桃猿擔任地主的「2025桃園亞洲職棒交流賽」，將於11月7日至9日在桃園棒球場登場，這次交流賽是樂天桃猿今年球季最後的公開出賽，將迎戰日本東北樂天金鷲、韓國KT巫師，打造最高水準的台日韓三國職棒對決。繼首波公布3位台將宋家豪、蕭齊、陽柏翔，以及陣中主力球員小深田大翔、太田自由時報 ・ 5 小時前
旅外球星有望+1！日媒曝龍之子徐若熙「軟銀、火腿」皆有興趣
[FTNN新聞網]實習記者劉尚語／綜合報導中華職業棒球大聯盟於10月29日宣布，味全龍24歲投手徐若熙已正式申請海外移籍制度（PostingSystem）。這位擁有最快球速...FTNN新聞網 ・ 23 小時前
嘉市義勇消防總隊出征全國義消體技能交流 黃敏惠授旗勉勵
「全國義勇消防人員體技能交流活動」11月1日將在苗栗縣立體育場登場，嘉義市義勇消防總隊組隊參加火災搶救、繩索救援、車禍救援、救護技術等4項比賽，30日晚間在嘉義市消防局前舉行授旗儀式，嘉義市長黃敏惠到場授旗，由義消總隊長陳姿妏代表接受，預祝代表隊旗開得勝、凱旋歸來。自由時報 ・ 6 小時前
壽司發藍光嚇壞消費者 專家警告：細菌污染徵兆
一名Facebook用戶日前分享在知名餐廳購買的壽司在黑暗中發出詭異藍光的照片，引發網路熱議。這起事件讓消費者不敢食用，也促使食品科學專家出面解釋「發光食物」背後的危險真相。VISION THAI看見泰國 ・ 1 天前
日無印良品急召回「熱賣香氛噴霧」！良品計畫：檢出細菌 3款不受影響
MUJI無印良品芳香用品一直是熱賣產品之一，其母公司良品計畫株式會社稍早宣布召回約60萬件，於2024年9月之後生產發售的「室內香氛噴霧」，雖然該產品中檢測到細菌，不過對於身體危害可能性極低；良品計畫強調有3款室內香氛噴霧為不同工廠製造，沒有檢出問題，另外室內香氛油與精油也不在召回項目中。鏡報 ・ 1 天前
彰化縣頒贈國中會考優異學生獎學金 7大教育利多措施鼓勵在地升學
【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】彰化縣政府今（31）日上午於和美高中舉辦「114年度國中會考優異學生獎學金互傳媒 ・ 3 小時前
非洲豬瘟案場仍存病毒 國軍連夜支援清消
[NOWnews今日新聞]非洲豬瘟案場經過兩次清消後，仍又檢出病毒，且兩次檢出病毒為不同處。農業部長陳駿季昨（30）日提到，將請國防部化學兵支援，晚間國軍抵達現場後，優先清除場內環境，希望今（31）日...今日新聞NOWNEWS ・ 5 小時前
嘉市大同國小創全臺兩度獲教育部藝術教育貢獻獎
(記者廖建智嘉義報導)嘉義市大同國小在教育部第12屆「藝術教育貢獻獎」中，從全國 44 件入選單位中脫穎而出，榮獲「績優學校獎」。學校再度榮獲此項全國藝術教育最高殊榮，也因此成為全臺首間兩度獲獎的...自立晚報 ・ 15 小時前
「1營養品」吃錯釀危機！醫示警天天補反害腎 每日超過2000mg恐中毒
近年不少民眾熱衷補充營養品，認為「多吃總比不吃好」，但醫師提醒這觀念恐釀健康危機。泌尿科醫師呂謹亨指出，維生素過量攝取並非無害...聯合新聞網 ・ 1 天前