



為提升糖友的健康意識與自我照護能力，衛生福利部桃園醫院糖尿病中心舉辦「114年糖友回娘家活動」，以健康促進理念為主軸，安排「樂齡健康」衛教講座與「超慢跑運動」體驗，讓病友在輕鬆愉快的氛圍中學習健康知識、強化身心活力。

衛生福利部桃園醫院糖尿病中心主任李瑞祥感謝糖友與家屬長期對醫療團隊的信任與支持，並勉勵大家持續實踐健康生活型態，以團隊合作精神共同邁向穩定血糖、提升生活品質的目標。他強調，糖尿病的照護不僅仰賴醫療，更需日常自我管理與持續關心健康。

糖友回娘家同樂 部桃推動健康生活動起來

活動亮點之一是首次邀請桃園市表演藝術協會公益演出，帶來融合藝文與健康意象的精彩節目，為現場增添歡樂與活力，也展現藝術融入健康促進的多元魅力。「糖友心路歷程分享」更是全場最感動的時刻。九十四歲的朱伯伯以三十多年與糖尿病共處的經驗，分享如何以正向心態、規律運動與飲食控制與疾病和平共存。他笑著說：「與糖共舞多年，只要樂觀配合治療，也能活得健康又精彩！」真摯話語感動全場，掌聲不斷。

延續往年頒獎傳統，今年特別新增「敬老楷模獎」，表彰長期積極自我照護、樂觀面對生活的資深病友，鼓勵大家以堅持與笑容面對健康挑戰。現場並舉辦「幸運抽獎」活動，讓糖友與家屬在溫馨互動中共享健康與喜悅。

糖尿病個案管理師徐宜萱表示，本次活動不僅是病友歡聚，更是彼此交流與互相支持的寶貴平台。未來中心將持續推動多元健康活動，深化慢性病自我管理理念，打造兼具專業與溫度的醫療照護環境，與糖友攜手邁向更健康、更美好的生活。

活動壓軸由衛生福利部桃園醫院總顧問王文彥勉勵糖友珍惜健康、積極生活，並以「活到老，動到老」呼籲大家持續運動，藉由規律活動促進代謝、穩定血糖，讓身體更有力量迎接每一天。



