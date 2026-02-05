糖友治療護腎先行 安南醫進駐宏科醫院守護健康

安南醫院腎臟科團團隊去年榮獲《康健雜誌》腎病照護特色醫院殊榮，二月五日也將應宏科醫院腎臟科邀請進駐守護更多國人腎臟健康。(安南醫院提供)

記者王勗／台南報導

糖尿病腎病變(DN)為國人常見且嚴重的慢性併發症，長年高居台灣末期腎病與洗腎主因之一。安南醫院於去年榮獲《康健雜誌》腎病照護特色醫院殊榮，除守護在地民眾健康外，二月五日也將應宏科醫院腎臟科邀請進駐，延伸照護觸角，守護更多國人腎臟健康。

安南醫院表示，糖尿病、高血壓與血脂異常等「三高」問題，是造成腎功能惡化的主因，尤其糖尿病患者罹患慢性腎臟病(CKD)的風險遠高於一般族群，研究顯示，三高控制不佳，特別是高血糖患者，罹患CKD的機率可能為正常者的近三倍，且惡化進程更快。許多患者直到腎臟功能明顯下降才察覺，因而錯過治療時機，「早期篩檢、早期治療」是守護腎臟健康關鍵。

據二０二五年美國糖尿病學會(ADA)與台灣最新醫學會指引建議，所有第二型、罹病超過五年之第一型糖尿病患者，應每年定期接受腎功能篩檢，包括抽血檢測「估計腎絲球過濾率」、驗尿檢測「尿蛋白/肌酐酸比」。同時建議患者應將糖化血色素控制於7%以下、血壓目標低於130/80 mmHg。飲食上建議搭配低鹽、適度蛋白質攝取等飲食策略，延緩腎功能惡化。

宏科醫院指出，近年隨著藥物治療重大進展，針對已確診腎病的糖友，使用新藥搭配生活型態調整，實證可顯著降低進展至末期腎病風險。宏科醫院腎臟科以整合照護為核心，結合國際最新臨床指引與本土化照護需求，提供從早期篩檢、精準藥物、個人化飲食衛教到病程管理的全方位服務。今年進一步聘請安南醫團隊進駐，依循安南醫院「全人整合慢性腎臟照護」模式，盼全面升級在地腎臟病照護水準，幫助糖友遠離洗腎風險，邁向長遠穩健的健康人生。