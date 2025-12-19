糖友狂嗑湯圓配紅豆湯「血糖飆400」急注射胰島素救命

一名55歲糖尿病患者王先生，日前因貪嘴一口氣吃下10顆包餡湯圓，又喝了一碗紅豆湯，導致飯後血糖飆破400 mg/dl，出現嘴乾、疲勞、視力模糊等症狀緊急就醫。

林建良醫師提醒，急性血糖飆高是會危及生命的急症，一定要盡速就醫接受治療，避免造成遺憾。（圖／臺中醫院）

衛生福利部臺中醫院內分泌新陳代謝科林建良醫師表示，該名患者平時在家監測血糖都控制良好，糖化血色素（HbA1c）一直維持在7%以下，這次因為吃湯圓數量失控，才出現容易疲勞、視力模糊、嘴巴乾、小便多等血糖急性升高症狀，經過緊急注射胰島素治療，七天後血糖恢復正常，身體不適症狀也消失。

林建良醫師指出，湯圓主要由糯米製成，升糖指數高，容易導致血糖快速飆升，對糖尿病患者來說應該要「適量」食用。芝麻、花生湯圓屬於高油高糖，包肉鹹湯圓則是高鈉，都需注意適量食用並聰明搭配，例如以湯圓取代米飯熱量，並多吃蔬菜，搭配無糖茶或豆漿，餐後適度活動，都可有效幫助穩定血糖。

胡佳慈營養師建議享用湯圓可搭配蔬菜、無糖豆漿，避免糖分、熱量過量導致急性血糖飆高，危及健康。（圖／臺中醫院）

臺中醫院營養室胡慈恩營養師進一步說明，「四顆包餡湯圓相當一碗飯熱量」，甜湯圓因時常搭配糖水作為基底，一碗下肚容易攝取過多糖分而影響血糖，建議可以無糖豆漿取代糖水，「以增加蛋白質的攝取達到均衡飲食的概念」。

胡慈恩營養師說明，鹹湯圓因內餡包含鮮肉與油脂，雖含有蛋白質，相較甜湯圓較為均衡，但仍需注意湯圓的數量，避免澱粉攝取過量，她並鼓勵鹹湯圓可加入蔬菜一起烹煮，增加纖維質攝取，讓營養更均衡。

胡慈恩營養師提醒「湯圓的湯不建議全部喝完」，甜湯圓的湯含糖量高，鮮肉湯圓的湯因含較多油脂與鈉，建議冬至吃湯圓為主，湯品酌量攝取，避免過度熱量與鈉攝取影響健康。

