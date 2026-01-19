糖友腎友也能爽吃年菜？營養師曝這幾道是首選

生活中心／杜子心報導



隨著農曆春節腳步接近，除夕夜團圓飯成為每個家庭的重頭戲。然而，在大家享受美食的同時，對糖尿病、腎臟病患者來說卻常是壓力來源。營養師李婉萍近日在臉書分享，慢性病飲食並不是「什麼都不能吃」，關鍵在於抓對原則、懂得替換，只要選對料理方式與份量，糖友與腎友一樣能安心享受年節氣氛。





糖尿病、腎臟病也能爽吃年菜？營養師親授飲食原則：這幾款零食竟是首選

李婉萍建議糖尿病患者在吃年菜時要增加蔬菜量。（圖／翻攝自李婉萍臉書）

李婉萍在個人臉書整理出糖友和腎友可以吃的年菜、零食。針對糖尿病患者，李婉萍建議掌握「低糖、低油、低鹽、高纖」原則，並從增加蔬菜量開始調整年菜內容，例如紅燒獅子頭搭配白菜、紅蘿蔔，人參烏骨雞加入娃娃菜、高麗菜與菇類，都能降低整體負擔。若不加蔬菜，乾煎黃金鯧魚、白斬雞、白菜滷、蘆筍炒三鮮、紹興醉蝦或金沙鹹蛋芥菜，也是相對安全的選項。她也提醒年節澱粉種類多，需注意代換份量，一碗 200 公克的白飯，約等於 200 公克蘿蔔糕、240 公克芋頭糕、120 公克白年糕或一小碗發糕，只要控制總量，各式年節小點仍可適量享用。

李婉萍建議腎臟病患者選擇年菜時盡量選少滷汁、少醃漬、少加工品的。（示意圖非關此新聞／民視新聞資料照）



至於腎臟病患者，李婉萍提出「少滷汁、少醃漬、少加工品」的飲食原則，重點在避開鈉與磷，料理時可改用蔥、薑、蒜與辛香料提味，減少鹽與市售醬料的使用。年菜可選清蒸鱸魚、蒜蓉蒸蝦、青椒搭辣椒的青龍炒蛋，或豆干炒杏鮑菇、海鮮豆腐煲，以及花椰菜、彩椒與玉米筍的蔬菜組合。她也提醒，不少人年後回診數值超標，往往是因為糕餅、火鍋料、牛肉乾、豬肉乾與魷魚絲等零食暗藏高糖、高油與高鈉。相較之下，糖友可選海苔、小魚乾、蝦乾或蔬菜乾，腎友則可吃愛玉凍、米荖、麻糬，洗腎前的患者還能適量喝蓮藕茶或吃涼糕，但同樣要記得控制份量。





