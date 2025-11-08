糖友自我血糖監測不能少 專家教你不痛測法

▲血糖機該怎麼正確使用？

【互傳媒／記者 林學均／苗栗 報導】控制血糖值在正常的範圍，是糖尿病患必須做好的自我照顧，但是，很多患者因為怕痛或怕麻煩、覺得和醫院量的結果不一樣，而忽略了自我監測血糖的重要性。其實，只要正確使用血糖機，不但可以減輕疼痛甚至感覺不到痛，也不會有測量誤差太大的問題，只是，該怎麼正確使用血糖機呢？

血糖機除了本體測量機之外，還包含了採血器和試片。使用方法必須詳閱說明書，或在購買時諮詢專業的醫藥人員。現在的血糖機操作方法都很簡便，一般來說都是先開啟血糖機，用採血器在手指快速輕扎一下，將少量的血液沾在試片上，再把試片插進血糖機，就會顯示出血糖的數值了。

廣告 廣告

也許有的患者怕採血會痛，或者白白挨了針，卻擠不出血，因此排斥自行測量血糖。其實若使用採血量少的血糖機，扎起來愈不痛。有幾個小撇步提供給大家，可以在採血前，先用溫水洗手，再將手垂直於身側三十秒，然後甩動要採血的手，讓血液聚集於手部，有助於順利採血。

此外，苗栗縣政府衛生局還提供大家正確使用血糖機的五字訣：「潔、採、校、保、維」。

一、 潔—避免感染：在測量的過程中要注意衛生，避免感染的風險。

二、 採—適當採血：遵照正確的方法採血，並採取足以判讀的血量。

三、校—自主校正：第一次使用血糖機、每次開啟一盒新的試片，以及更換電池時，都需重新校正，以確保血糖機測量正確的數值。

四、 保—保存試片：確認試片仍在有效期限內，並保存於涼爽乾燥、避免陽光直射的環境。

五、 維—適時維護：與定期就診的醫療院所血糖機數值進行比對，若誤差太大，則請原廠進行維修校驗。

再次提醒大家，如果使用後發現血糖機品質不良，或引起不良反應，應立即通報衛福部醫療器材不良反應通報系統，諮詢專線02-2396-0100，網站：http://qms.fda.gov.tw/tcbw/index.jsp。