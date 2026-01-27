糖友足部潰瘍 嚴重感染恐截肢

醫師鍾志桓提醒，糖友足部嚴重感染可能面臨截肢選擇，骨髓炎是導致截肢的主因。（郭綜合醫院提供）

記者王勗∕台南報導

糖尿病相關併發症中，足部潰瘍是導致患者住院最常見的原因之一，嚴重感染可能造成深部軟組織感染、骨髓炎，甚至截肢、死亡。醫師提醒，患者如發現足部出現癒合不良傷口或潰瘍，需盡快就醫診治。

台灣糖尿病盛行率已超過1成，平均每10位國人就有1人罹患糖尿病。郭綜合醫院感染內科主任鍾志桓表示，足部潰瘍在糖尿病患者每年發生率為2～7%，患者一生中約有19～34%會有足部潰瘍；而糖尿病足潰瘍患者中，每年約有5～6成病患會併發感染。

鍾志桓表示，長期高血糖會導致周邊神經病變，進而造成足部保護性感覺缺失，許多患者受傷後渾然不知而漸漸形成潰瘍性傷口；加上周邊動脈疾病造成潰瘍部位血流不足，組織缺氧及養分供應降低阻礙傷口癒合，也導致更容易發生感染。

臨床上，診斷需檢視潰瘍傷口周圍是否出現紅、腫、熱、痛或膿性分泌物等，針對傷口大小、組織侵犯範圍、潰瘍存在時間考量，依據感染程度劃分輕、中、重度。而中、重度感染需進一步留意骨隨炎風險。

鍾志桓指出，目前治療方向以抗生素為主，輕度感染患者大多為金黃色葡萄球菌或鏈球菌感染；而中、重度感染患者，多種菌株感染風險增加，需要住院評估，透由外科清創手術進一步提升抗生素治療及感染控制效果。

糖尿病足感染的患者約有6～8成合併周邊動脈疾病，透過血管重建改善足部血流可加速潰瘍傷口癒合時間，同時減少日後潰瘍復發機會。若嚴重感染則可能面臨截肢選擇，而骨髓炎是導致截肢的主因，及早治療至關重要。

鍾志桓強調，透過抗生素、清創、血管重建等治療，能有效避免重度感染、骨髓炎等嚴重併發症發生，也能有效減少截肢及死亡風險，提升糖友存活率。