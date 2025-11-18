糖友較易心衰竭？醫示警「身體會記仇」，5警訊別忽略

糖尿病不只是代謝問題，長期下來可能導致嚴重併發症，影響全身健康。研究發現，糖尿病患者即使把血糖、血壓、血脂降到正常範圍，心臟衰竭風險仍高於一般人。細胞真的會「記仇」嗎？身體出現哪些徵兆要當心？

只要得過糖尿病，身體就會「記仇」，未來罹患心臟衰竭的風險仍比一般人高出50％，其中，肥胖是最關鍵的原因。

初日診所新陳代謝暨減重專科醫師周建安提醒，糖尿病的傷害是慢慢累積的結果，預防永遠比治療有效，尤其肥胖本身就是獨立的致病因子，會讓心臟負擔更重、老化更快。

控三高可防心梗、中風，心臟衰竭卻是例外

一項發表於美國心臟學會官方期刊《循環（Circulation）》的瑞典研究，針對了67多萬名第2型糖尿病患者，及260多萬名健康對照者進行追蹤，時間長達20年。

結果顯示，糖尿病患者在血糖、血壓、血脂都控制良好的情況下，心肌梗塞、中風等併發症風險均明顯下降，唯獨心臟衰竭是例外。

過胖導致慢性發炎，害心臟細胞持續受損

糖尿病患者能把血糖控制穩定，有些患者甚至不再需要服藥，值得肯定。 但研究發現，光是體重過重這項因素，就關係糖尿病患者超過3成的心臟衰竭風險。因為脂肪組織會不斷釋放發炎因子，讓心臟與血管長期處於低度發炎狀態。

科學期刊《訊號傳導與標靶治療（Signal Transduction and Targeted Therapy）》刊載的一篇綜論也指出，慢性發炎與過去因高血糖造成的氧化壓力，都會在細胞中留下「代謝記憶」，即使血糖回到正常，心臟細胞仍會持續受損，使得心臟衰竭風險難以降低。

避免身體記仇，注意糖尿病前期5警訊

周建安強調，糖尿病不是突如其來的疾病，若出現相關症狀，應盡快就醫檢查。經常被忽略的糖尿病前期警訊如下：

1. 頻尿與口渴：糖尿病患者因血糖濃度過高，腎臟會加速排糖並帶走水分，導致頻繁上廁所與口乾舌燥。

2. 疲勞感：胰島素阻抗使糖分無法進入細胞，能量供應不足，造成明顯的疲倦與倦怠。

3. 皮膚變黑、搔癢：特別是脖子與腋下區塊出現黯沉或粗糙斑塊，常為胰島素阻抗的早期徵兆。

4. 視力模糊：高血糖會影響眼球液體平衡，導致角膜水腫與視力模糊，嚴重時可能引發視網膜出血或黃斑部病變。

5. 傷口不容易癒合：糖尿病會削弱免疫反應，使免疫細胞無法及時抵禦感染，造成傷口癒合緩慢或反覆發炎。

周建安提醒民眾，應透過飲食、運動、生活習慣調整、專業醫療介入，在糖尿病早期就把血糖穩定下來，避免身體記仇。

