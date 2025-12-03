生活中心／綜合報導

住在台北市內湖區紫陽里的何先生，今年約 75 歲，與糖尿病共處已超過二十年。近年來，他發現視線逐漸模糊，尤其晚上走路常被刺眼燈光干擾，看電視也得靠得更近才看得清楚。鄰居王太太得知後笑著推薦：「你去中國醫藥大學附設醫院台北分院眼科看看吧！我之前在那裡做白內障手術，隔天醒來就覺得整個世界都亮了起來！」

帶著一絲希望，何先生前往台北分院眼科就診。經詳細檢查，醫師謝靜茹確認其白內障已嚴重影響視力，並同步評估視網膜與黃斑部狀況，確定可以安排手術。



「糖尿病患者在手術前，我們一定會先確保血糖控制穩定，並且檢查視網膜是否有病變，這樣手術才會更安全，術後恢復也會更順利。」謝靜茹溫和地說明。

廣告 廣告

糖友重見光明！眼科醫談白內障手術的信任接力

中國醫藥大學附設醫院台北分院眼科團隊與糖友何先生。（圖／中國醫藥大學附設醫院台北分院提供）

手術順利完成。然而，隔天回診時，何先生略帶失望地說：「王太太說她隔天就看得很清楚，我怎麼還是霧霧的？」謝靜茹耐心安撫：「糖尿病會讓眼睛的循環較差，恢復速度也比較慢，可能需要幾天到一兩週，慢慢就會清楚起來。別擔心，我們會一起把它照顧好。」

一週後，何先生回診時，視力已有明顯進步。他開心地笑說：「現在看報紙不用拿放大鏡了，真的很感謝你們！」

謝靜茹表示，糖尿病患者接受白內障手術時，從術前穩定血糖、術中術中精準操作精準穩健操作，到術後密切追蹤，每個步驟都影響療效與安全。「每位糖友的眼睛狀況都不同，我們會根據視網膜健康與血糖控制情況，量身規劃手術時機與人工水晶體的選擇，讓患者既安心又放心。」





糖友重見光明！眼科醫談白內障手術的信任接力

眼科醫師謝靜茹與糖友何先生。（圖／中國醫藥大學附設醫院台北分院提供）









台灣糖尿病與眼疾的雙重負擔日益嚴峻。根據《台灣國民健康訪問調查》及最新研究，台灣成人糖尿病盛行率約為10% -12.2%，也就是每十位成年人中就有一位是糖尿病患者。而在50歲以上族群中，白內障的盛行率超過 50%；60歲以上約達70%，70歲以上甚至高達 90%。





醫學研究指出，高血糖會加速水晶體變性與混濁，導致白內障提早發生。糖尿病患者罹患白內障的風險比一般人高出2-3倍。



眼科與新陳代謝科醫師提醒，糖尿病不僅是代謝疾病，也是一種視覺健康的威脅疾病。除了白內障，糖尿病也是黃斑部病變與青光眼的高危險因子。因此，應將「視力保健」正式納入糖尿病整體照護策略。



中國醫藥大學附設醫院台北分院眼科團隊持續推動「糖尿病視力守護計畫」，結合新陳代謝科、營養師、眼科醫師、驗光師與護理師，建構跨科整合照護模式，陪伴每位糖友穩定血糖、守護視力，讓重見光明的那一天，不再遙遠。

















原文出處：糖友重見光明！眼科醫談白內障手術的信任接力

更多民視新聞報導

【荒唐辯詞】少女輸到脫光遭性侵 家長竟稱「她有過失」、僅願賠償 1 萬！

基隆河爆油污！環境部出手調查 疑似污染源已鎖定

考上台大遭「冒名放棄錄取」！竟是遭「同校室友」竄改

